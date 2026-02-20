Operacion i Policisë në Fushë Krujë, sekuestrohet arsenal armësh dhe lëndë narkotike

Në kuadër të operacionit policor të koduar “Tracking”, shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë kanë zhvilluar një tjetër fazë të ndërhyrjeve në territorin e Fushë Krujës, duke zbuluar dhe sekuestruar një arsenal të konsiderueshëm armësh, lëndësh shpërthyese dhe municioni luftarak.
Gjatë kontrollit të ushtruar në fshatin Zall, Fushë Krujë, pranë banesës së shtetasit Y. Z., 49 vjeç, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale:
24 kallëpë tritoli;
11 granata dore sulmuese;
sasi lëndësh plasëse të montuara me kapsolla detonatore dhe fitila zjarrpërcjellës;
5 ndezës granatash;
74 kapsolla detonatore;
19 mbështjellje sferike C4;
11 kallëpë dinamiti;
27 djegore;
3 armë zjarri, krehra dhe pjesë armësh;
2 silenciatorë;
9 000 fishekë të kalibrave të ndryshëm;
6 kg lëndë e dyshuar narkotike Cannabis Sativa;
uniforma policie dhe sende të tjera të kundërligjshme.
Në vijim të veprimeve procedurale, Policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim poseduesin e dyshuar të këtyre materialeve, shtetasin Y. Z. Vijon puna intensive për lokalizimin dhe kapjen e tij.
Nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, hetimet po vazhdojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale dhe për identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë rast. Materialet procedurale i janë referuar organit të akuzës për veprime të mëtejshme.
