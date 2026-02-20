Apeli i GJKKO rrëzon kërkesën e Jurgis Çyrbjas për ndryshim mase sigurie

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka rrëzuar kërkesën e ish-deputetit të Partia Socialiste e Shqipërisë, Jurgis Çyrbja, për ndryshimin e masës së sigurisë “Arrest në burg”.
Sipas njoftimit zyrtar, trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Daniela Shirka (kryesuese), Florjan Kalaja (anëtar) dhe Tereza Merkaj (anëtare), në seancën e zhvilluar më 20.02.2026, shqyrtoi kërkesën e të pandehurit me inicialet J.Ç., me objekt shuarjen e masës së sigurimit “Arrest në burg”.
Kjo masë ishte caktuar me vendimin nr. 126, datë 20.10.2024, nga Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe ishte verifikuar me vendimin nr. 129, datë 22.10.2024. Kërkesa për shuarje u paraqit për shkak të përfundimit të dënimit të dhënë me vendimin nr. 68, datë 03.11.2025, të së njëjtës gjykatë.
Pas shqyrtimit të çështjes penale nr. 73 akti, datë 18.02.2026 regjistrimi, Apeli vendosi:
– Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit J.Ç.
Ndaj ish-deputetit rëndojnë akuzat për “Korrupsion aktiv zgjedhor”, “Përkrahje e autorit të krimit” dhe “Tregtim i sekretit shtetëror”.
Vendimi u shpall në Tiranë, më 20 shkurt 2026.
