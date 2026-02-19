‘Sa të bukur jeni’, Monika Kryemadhi batuta me gazetarët para GJKKO: ‘Mirin e kam shok, s’jam e pavarur’

Ish-deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, është paraqitur këtë të enjte në ambientet e Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), ku pritet të zhvillohet seanca e radhës gjyqësore. Në këtë proces ajo paraqet argumentet në mbrojtje të saj, së bashku me Ilir Meta dhe tre të pandehur të tjerë.
Para hyrjes në sallën e gjyqit, Kryemadhi shkëmbeu batuta me gazetarët e pranishëm, madje duke i filmuar edhe me telefonin e saj celular.
“Ma jep një celular t’i regjistroj edhe unë pak, shih sa të bukur janë. Mos u bëj kaq kurrnac me celularin. Jeni yje, yje. Si kam ardhur sot si intelektuale. Këta janë yjet e Big Brother-it tim. Pse vetëm ju të filmoni, unë të mos ju filmoj?”, u shpreh ajo me tone ironike.
Nuk munguan as komentet lidhur me rolin e saj si opinioniste në spektaklin televiziv Big Brother VIP Albania.
E pyetur për mbrojtjen ndaj Ilir Metës, Kryemadhi u shpreh: “Nuk pyetem pse mbroj Mirin. E kam shok, unë s’jam e pavarur si këto gjykatat këtu. Ika se sot kam mbrojtjen, kam bërë gjithë këto letrat gati.”
Seanca pritet të vijojë me paraqitjen e argumenteve të mbrojtjes nga palët e përfshira në proces.
