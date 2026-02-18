Katër Dëshmitarë të Jehovait në Rusi burgosen dhe dënohen për aktivitet ekstremist

Katër Dëshmitarë të Jehovait u dënuan këto ditë me burg në Rusi për veprimtari ekstremiste, bazuar në regjistrime të fshehta video të realizuara nga agjentë të Shërbimit Federal të Sigurisë (FSB), të cilët kishin depërtuar në takimet e tyre fetare dhe regjistronin lutjet e tyre, bëri të ditur një përfaqësues i komunitetit.
Me këto vendime, katër burrat i shtohen listës së rreth 220 personave që nga viti 2017 janë burgosur në kuadër të goditjes së gjerë ndaj Dëshmitarëve të Jehovait. Në atë vit, autoritetet ruse ndaluan aktivitetin e tyre, duke e cilësuar organizatën si “ekstremiste”.
Ndalimi u shpall i paligjshëm
Në vitin 2022, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut vendosi se ndalimi i vendosur nga Rusia ishte i paligjshëm. Po ashtu, masa është dënuar edhe nga Komiteti i OKB-së për të Drejtat e Njeriut.
Në çështjen e parë nga dy rastet e fundit, 61-vjeçari Oleg Restnikov u dënua me gjashtë vjet e dy muaj burg në qytetin Birobidzhan.
“Pas pothuajse një viti të tërë regjistrimesh të fshehta, FSB arriti të përzgjedhë vetëm disa takime që i konsideroi ‘më ekstremiste’, gjë që në fakt tregon se ne jemi njerëz të thjeshtë që respektojmë të gjithë pa përjashtim”, deklaroi Restnikov në mbrojtjen e tij para gjykatës.
Ai shtoi se një shembull tipik ishte lutja përfundimtare, ku të pranishmit i kërkonin Zotit forcë për të përballuar vështirësitë e shkaktuara nga përndjekja. “Nuk kishte asnjë kërkesë për ndëshkim apo dëm ndaj atyre që na përndjekin”, theksoi ai.
“Material i përpunuar”
Në rastin tjetër, Valerii Tolmazov, 71 vjeç, Aleksandr Kostiuk, 53 vjeç, dhe Maksim Barbazhuk, 43 vjeç, u dënuan secili me gjashtë vjet burg në qytetin Tver.
Sipas Jarrod Lopes, përfaqësues i Drejtorisë Qendrore Botërore të Dëshmitarëve të Jehovait me seli në Nju Jork, ajo që bie në sy në këto dy raste nuk është vetëm përdorimi i agjentëve të fshehtë, por edhe fakti se ata u integruan thellë në grupe të vogla dhe të besuara përpara se t’u dorëzonin hetuesve materiale të përzgjedhura dhe të përpunuara në mënyrë selektive.
