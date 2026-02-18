15 përvojat më të mira që ia vlen t’i përjetoni në Vatikan

Ku të përqendroheni gjatë vizitës suaj në shtetin e vogël, me famë dhe prestigj në përpjesëtim të zhdrejtë me madhësinë e tij
Nëse të gjitha rrugët të çojnë në Romë, atëherë për këdo që e gjen veten atje, shumica e rrugëve sigurisht që të çojnë në Vatikan. Qyteti-shtet i vogël me dallimin unik të të qenit i vendosur brenda Qytetit të Përjetshëm nuk ka nevojë për prezantim të veçantë.
Sado e kufizuar të jetë sipërfaqja e tij, fuqia, ndikimi dhe lavdia e tij shtrihen në çdo cep të tokës. Dhe nuk ka të bëjë vetëm me faktin se është selia e Kishës Katolike Romake, por edhe me thesaret e panumërta me vlerë të pallogaritshme artistike dhe kulturore, të cilat ekspozohen në 13 muzetë dhe galeritë e saj ose zbukurojnë Bazilikën e Shën Pjetrit.
Admirimi dhe habia shoqërojnë çdo hap të kujtdo që viziton monumentet e shtetit më të vogël në botë, i cili gëzon pavarësinë që nga viti 1929, ka ushtrinë, policinë, sistemin gjyqësor, postën, pullën, hekurudhën dhe stacionin televiziv të vetin.
Me një sipërfaqe prej më pak se një kilometër katror, që përbën një atraksion verbues që ia vlen ta vizitosh të paktën një herë në jetë, Vatikani, i cili mban emrin e kodrës romake ku u ndërtua rreth varrit të Shën Pjetrit, nuk mund të shterojë brenda një dite.
Por duke e organizuar vizitën tuaj rreth përvojave kryesore të mëposhtme, do të admironi disa nga momentet më të mëdha në historinë e artit botëror.
Ja 15 përvoja që zbulojnë madhështinë e Vatikanit
1) Sheshi i Shën Pjetrit (Piazza San Pietro)
Madhështia nis sapo i afrohesh sheshit përmes Via della Conciliazione. Kryevepra baroke e Gian Lorenzo Bernini-t (1656–1667) ka formë eliptike, me kolonnada 196 m të gjata (284 kolona, 140 statuja shenjtorësh) që “përqafojnë” besimtarët. Obelisku i lashtë (shek. I p.e.s.) nga Aleksandria dhe dy shatërvanët e Domenico Fontana-s e Berninit plotësojnë kompozimin. Qëndro mbi disqet prej mermeri mes obeliskut dhe shatërvanëve: katër rreshtat e kolonave duken si një i vetëm.
2) Garda Zvicerane
135 roje katolike zvicerane (19–30 vjeç) me uniformat mesjetare mbrojnë Papën. E themeluar në 1506 me bekimin e Papës Julius II, Garda është ushtria më e vogël në botë, por me trajnim modern e rigoroz.
3) Bazilika e Shën Pjetrit
Ndërtimi nisi më 1506. Në projekt u përfshinë gjigantë si Donato Bramante, Michelangelo dhe Carlo Maderno. Me gjatësi 212 m, është ndër kishat më të mëdha në botë. Vëre shenjat në dysheme që krahasojnë gjatësinë me katedrale të tjera.
4) Kupola e Michelangelo-s
133 m e lartë, 42 m në diametër – simbol i Rilindjes. Ngjitja (me/pa ashensor, plus 231 shkallë të ngushta) shpërblehet me pamje mahnitëse të Romës dhe sheshit eliptik poshtë.
5) Pietà
Skulptura e 1499-s e Michelangelo-s, e vetmja e nënshkruar prej tij, paraqet Virgjëreshën me Krishtin e vdekur. Pas sulmit vandal në 1972, ruhet pas xhami antiplumb.
6) Baldacchino
Altari monumental prej bronzi (29 m) i Berninit mbi varrin e Shën Pjetrit, me shtylla spirale dhe dramë baroke që kulmon në absidë me “re” të artë e vitrazh.
7) Monumenti i Aleksandrit VII
Vepër e vonë e Berninit: figura alegorike rreth Papës, me skelet që mban klepsidrën – kujtesë tronditëse e përkohshmërisë.
8) Oborri Oktagonal (Museo Pio Clementino)
Strehon kryevepra si “Laokoonti”, “Apollo i Belvederes” dhe “Trungu i Belvederes” – gurë themeli të skulpturës klasike.
9) Koleksioni Egjiptian (Museo Gregoriano Egizio)
Themeluar në 1839 nga Papa Gregory XVI; përfshin mumie, papirusë dhe “Librin e të Vdekurve”.
10) Cortile della Pigna
“Oborri i Pishës” me pishën gjigante prej bronzi dhe sferën moderne të Arnaldo Pomodoro-s.
11) Galeria e Hartave Gjeografike
Korridor 120 m me 40 harta topografike (1580–1585), simbol i unitetit fetar e kulturor italian.
12) Stanze di Raffaello
Freskot e Raphael-it (1508–1524), përfshirë “Shkolla e Athinës”, me figurat e Platonit e Aristotelit.
13) Cappella Sistina – Tavani
Cikli i Zanafillës (1508–1512) nga Michelangelo: “Krijimi i Adamit” dhe skena të tjera me intensitet dramatik.
14) Cappella Sistina – Gjykimi i Fundit
(1536–1541) në murin perëndimor: Krishti si gjykatës, të shpëtuarit e të dënuarit; polemika për figurat nudo dhe autoportreti si Shën Bartolomeu.
15) Shkalla Spirale
Shkalla e dyfishtë spirale e projektuar nga Giuseppe Momo (1932), që krijon iluzionin e një helike të dyfishtë – përfundim perfekt i vizitës.
Vatikani/Foto: Shutterstock
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
