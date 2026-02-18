Izraeli në prag të luftës, duke pritur dritën jeshile të Trump për të sulmuar Iranin

Izraeli dhe Irani në gatishmëri lufte – Dështimi i bisedimeve bërthamore duket i afërt, Netanyahu pret sinjalin nga Trump
Tensionet mes Izraelit dhe Iranit po rriten ndjeshëm, ndërsa gjithnjë e më shumë analistë dhe zyrtarë vlerësojnë se negociatat për programin bërthamor të Teheranit mund të dështojnë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thuhet se po pret “dritën jeshile” nga presidenti amerikan Donald Trump për një sulm të mundshëm.
Sipas televizionit shtetëror izraelit KAN, Izraeli po përgatitet për mundësinë e një sulmi ndaj objekteve iraniane të raketave balistike. Megjithatë, burime të cituara nga rrjeti theksojnë se Trump ende nuk ka marrë vendimin përfundimtar. Nëse ndodh një sulm, vlerësimet flasin për një zhvillim të afërt.
Ndërkohë, SHBA po shton praninë ushtarake në Lindjen e Mesme. Ditët e fundit kanë mbërritur avionë luftarakë, sisteme radarësh ajrorë dhe avionë furnizimi në ajër. Po ashtu, aeroplanmbajtësja Ford pritet të vendoset në Mesdheun lindor, pranë brigjeve të Izraelit.
Sipas KAN që citon noa.al, SHBA i ka përcjellë Izraelit se do të ketë paralajmërim disa ditë përpara çdo sulmi ndaj Iranit, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e një operacioni të përbashkët. Zyrtarët izraelitë besojnë se SHBA nuk do të ndërmarrë veprime që do ta zinin Izraelin në befasi.
Netanyahu ka urdhëruar forcat e armatosura të përgatiten për skenarin e luftës me Iranin, ndërsa shërbimet e sigurisë ndodhen në nivelin më të lartë të alarmit. Mbledhja e kabinetit të sigurisë, e planifikuar për të enjten, është shtyrë për të dielën.
Diplomacia ende në lojë, por koha po ecën
Pavarësisht përgatitjeve ushtarake, kanalet diplomatike mbeten të hapura. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, deklaroi se diplomacia është “zgjedhja e parë” e Trump për Iranin dhe se do të ishte “shumë e mençur” që Teherani të arrinte marrëveshje. Megjithatë, afatet për një kompromis nuk janë të pakufizuara.
Irani përgatitet për çdo skenar
Sipas Wall Street Journal, udhëheqja iraniane dëshiron një marrëveshje bërthamore me SHBA, por njëkohësisht po përgatitet me ritme të shpejta për luftë në rast dështimi të bisedimeve.
Teherani po rrit gatishmërinë ushtarake, po shpërndan zinxhirin e vendimmarrjes për ta bërë sistemin më rezistent ndaj goditjeve të mundshme, po forcon objektet bërthamore dhe po ashpërson kontrollin ndaj kundërshtarëve të brendshëm. Këto masa, sipas raportimeve, pasqyrojnë bindjen e udhëheqjes iraniane se në lojë është vetë mbijetesa e regjimit.
Megjithëse ministri i Jashtëm iranian ka deklaruar se është shënuar progres në bisedime, autoritetet në Teheran druajnë se hendeku mes asaj që janë të gatshëm të ofrojnë dhe asaj që Uashingtoni kërkon mund të jetë i pakalueshëm.
Irani po demonstron gjithashtu kapacitetet e tij ushtarake, duke sinjalizuar se mund të godasë interesat amerikane dhe të ndërpresë tregtinë globale të naftës. Në brigjet e Omanit po zhvillohen stërvitje pranë aeroplanmbajtëses amerikane Abraham Lincoln.
Teherani disponon rreth 2.000 raketa balistike me rreze të mesme që mund të arrijnë deri në Izrael, si dhe një arsenal të konsiderueshëm raketash me rreze të shkurtër që mund të godasin bazat amerikane në Gjirin Persik dhe objektiva në Ngushticën e Hormuzit. Po ashtu, ka në dispozicion raketa kundër anijeve dhe mjete të shpejta detare.
Sistemet e mbrojtjes ajrore iraniane janë testuar në ushtrime të fokusuara në reagimin ndaj sulmeve me dronë dhe raketa mbi objektiva të ndjeshëm, veçanërisht objektet bërthamore. Ndërkohë, autoritetet në Teheran kanë identifikuar stacione metroje, parkingje dhe hapësira të tjera që mund të përdoren si strehimore në rast sulmi.
