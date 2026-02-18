Deutsche Welle mbyll shërbimin në gjuhën greke pas 62 vitesh. Shkurtime dhe për gjuhët e tjera

Nga 1 janari 2027 do të mbyllet plotësisht Programi historik në gjuhën greke i Deutsche Welle, në kuadër të një pakete të gjerë shkurtimesh, siç njoftoi administrata e transmetuesit publik gjerman.
Vendimi vjen si pasojë e reduktimit të financimit nga buxheti shtetëror. Drejtoria e Deutsche Welle bëri të ditur se shërbimi në gjuhën greke do të ndërpritet përfundimisht nga janari i vitit 2027.
Çfarë thuhet në njoftim
“Nga programi do të hiqet shërbimi në gjuhën greke. Ky shërbim ofroi informacion të pavarur për publikun në Greqi, edhe gjatë periudhës së diktaturës ushtarake. Ai funksionoi si një kanal i rëndësishëm dialogu gjatë krizës së euros, duke përcjellë pikëpamjet gjermane te publiku grek. Greqia është prej kohësh anëtare e Bashkimit Evropian dhe një demokraci e qëndrueshme me një peizazh të larmishëm mediatik, prandaj DW duhet të vazhdojë me shkurtime në këtë sektor.”
Theksohet se shërbimi greqisht është i vetmi që ndërpritet plotësisht në të gjitha format e tij. Nga 32 gjuhët në të cilat transmeton DW, greqishtja do të jetë e vetmja që do të pushojë së ekzistuari nga 1 janari 2027. Në disa programe të tjera parashikohen shkurtime, por asnjë gjuhë tjetër nuk do të hiqet tërësisht.
“Dobësim i DW”
Drejtoresha e Përgjithshme e DW, Barbara Massing, deklaroi se kursimet e imponuara nga shkurtimet shtetërore dhe mungesa e kompensimit për rritjet e pagave të dakorduara janë shumë të dhimbshme.
Sipas saj, këto masa dobësojnë konkurrueshmërinë e DW në një periudhë kur një prani e fortë gjermane dhe evropiane ka rëndësi të shtuar gjeopolitike. Ajo shtoi se DW do të vazhdojë të çojë përpara iniciativën për cilësi dhe transformim digjital, megjithëse me ritëm më të ngadaltë.
Massing tha se DW konsiderohet gjerësisht si një burim i besueshëm dhe i pavarur informacioni, si në vende me censurë ashtu edhe në shtete ku Gjermania ndërton partneritete strategjike. Ajo nënvizoi se financimi i qëndrueshëm është jetik për të përmbushur misionin gazetaresk në një mjedis global shumë konkurrues dhe bëri thirrje që qeveria dhe parlamenti të përcaktojnë së bashku drejtimin e nevojshëm për të ardhmen.
