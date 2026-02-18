Prokuroria e Tiranës merr në pyetje drejtuesen e Korporatës së Investimeve, Elira Kokona

TIRANË, 18 Shkurt 2026 – Drejtuesja e Korporatës së Investimeve, Elira Kokona, është thirrur këtë të mërkurë për t’u marrë në pyetje nga Prokuroria e Tiranës.
Sipas burimeve, marrja në pyetje po kryhet nga prokurori Dritan Nushi dhe lidhet me një kallëzim të depozituar nga biznesmeni Thanas Biqiku, i cili operon në fushën e hotelerisë.
Biqiku ka kallëzuar Kokonën në organin e akuzës, duke kërkuar hetim ndaj saj si pjesë e një komisioni që, sipas tij, ka marrë një vendim në dëm të interesave të tij. Krahas Kokonës, Prokuroria ka thirrur për t’u marrë në pyetje edhe anëtarët e tjerë të komisionit në fjalë.
Çështja e konfiskimit të pallatit
Thanas Biqiku është biznesmeni ndaj të cilit u vendos masa e konfiskimit të një pallati në Tiranë nga gjyqtari Hazbi Balliu, vendim që më pas u hoq.
Vendimmarrja e gjyqtarit u pasua me debat publik, ku reagoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili kritikoi hapur këtë vendim.
Hetimet e Prokurorisë së Tiranës pritet të sqarojnë rrethanat dhe përgjegjësitë eventuale në lidhje me vendimmarrjen e komisionit dhe pretendimet e ngritura në kallëzim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd