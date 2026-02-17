Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasja e Kevin Muharremit në Itali, hetimet zbardhin detaje të reja për konfliktin mes të rinjve
Transmetuar më 17-02-2026, 11:21

ITALI – Mediat italiane kanë publikuar detaje të reja lidhur me vrasjen e 25-vjeçarit Kevin Muharremi, i cili mbeti i vrarë pas të shtënave me armë zjarri disa ditë më parë. Për ngjarjen dyshohet si autor 20-vjeçari Renato Xyke, me origjinë shqiptare.

Sipas hetimeve paraprake, konflikti mes dy të rinjve ka nisur për shkak të një dëmtimi të lehtë në një automjet. Debati verbal dyshohet se është përshkallëzuar disa orë më vonë, duke përfunduar në përdorimin e armës së zjarrit.

Kevin Muharremi është qëlluar me tre plumba ndërsa ndodhej në sediljen e pasagjerit të automjetit. Sipas burimeve hetimore, i dyshuari ka qëlluar disa herë drejt mjetit nga një automjet tip “Range Rover Evoque” me ngjyrë gri të errët.

Kevin Muharremi dhe Renato Xike

Pas të shtënave, 20-vjeçari dyshohet se është larguar nga vendi i ngjarjes, ka lënë armën në zonën e Montecalvoli dhe më pas është nisur drejt Romës së bashku me familjen e tij.

Autoritetet italiane po analizojnë dëshmitë, pamjet e kamerave të sigurisë dhe të dhënat e telefonave celularë për të sqaruar motivin dhe dinamikën e plotë të ngjarjes. Hetimet janë përqendruar gjithashtu në përcaktimin nëse takimi në Montecalvoli ka qenë i rastësishëm apo i organizuar për të zgjidhur konfliktin mes palëve.

Çështja vijon të hetohet nga organet ligjzbatuese italiane.

