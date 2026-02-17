Plagosja e 18-vjeçares në hotel, arrest në burg për të dashurin. Lihet i lirë Vladimir Gjuta me bashkëshorten

TIRANË – Gjykata e Tiranës ka vendosur masat e sigurisë për personat e përfshirë në ngjarjen e ndodhur në hotelin “Gjuta” në zonën e Saukut, ku mbeti e plagosur me armë zjarri një 18-vjeçare.
Gjykata ka lënë në masën “arrest në burg” Erisjaldo Gjutën, i cili është i dashuri i të resë së plagosur. Ndërkohë, për Vladimir Gjutën dhe Myrvete Rexhmati Gjutën, të arrestuar pas ngjarjes, është caktuar masa e sigurisë “detyrim për paraqitje”.
Të dy u shoqëruan nga policia pas incidentit të ndodhur në ambientet e hotelit në pronësi të familjes Gjuta. Sipas informacionit paraprak, 18-vjeçarja është vetëplagosur me armë zjarri brenda hotelit.
Hetimet vijojnë për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes, ndërsa organet proceduese po verifikojnë provat dhe deklarimet e personave të përfshirë.
Gjendja shëndetësore e të resë nuk është bërë e ditur zyrtarisht, ndërsa pritet që hetimet të zbardhin dinamikën e plotë të rastit.
