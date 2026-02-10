Protestuesit hodhën lëndë piroteknike gjatë protestës, lëndohet një punonjës policie

Tiranë, 10 shkurt 2026 – Gjatë protestës së opozitës para godinës së Kryeministrisë, një punonjës policie u lëndua pas kontaktit me mjete piroteknike dhe sende të forta që u hodhën drejt kordonit të policisë.
Shkak i incidentit mund të jetë bërë hedhja e bombave molotov, fishekzjarreve dhe sendeve të tjera drejt forcave të rendit, të cilat kishin ngritur perimetrin e sigurisë përreth Kryeministrisë.
Deputetët e Partisë Demokratike, të pranishëm mes protestuesve, u bënë apel atyre që të lëvizin drejt ambienteve përpara Parlamentit, në përpjekje për të shmangur rritjen e tensionit dhe për të mbajtur situatën nën kontroll.
Autoritetet e rendit po monitorojnë situatën dhe nuk ka raportime të tjera për të lënduar deri më tani. Protesta u zhvillua në kuadër të aksionit opozitar për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe garantimin e shtetit ligjor.
