Nxori armën gjatë një konflikti në Tiranë, pezullohet nga detyra efektivi i Policisë (EMRI)

Një punonjës i Policisë së Shtetit është pezulluar nga detyra pas një konflikti të ndodhur një ditë më parë në zonën e Laprakës, në Tiranë, ku dyshohet se ka kanosur një qytetar me armën e shërbimit.
Sipas reagimit zyrtar të Policisë së Tiranës, efektivi Fabiol Hasaj, me detyrë ekspert në Seksionin e Policisë Shkencore pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës, u përfshi në një sherr të ndodhur pranë të ashtuquajturve pallatet “malajziane”. Gjatë konfliktit, ai dyshohet se ka nxjerrë armën e shërbimit dhe ka kërcënuar një shtetas, në prani edhe të qytetarëve të tjerë.
Menjëherë pas ngjarjes, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit ka marrë masën e pezullimit nga detyra për nënkomisarin Fabiol Hasaj, ndërsa ndaj tij ka nisur një hetim disiplinor. Në kuadër të procedurave, autoritetet i kanë bllokuar edhe armën e shërbimit, një pistoletë e tipit “TT”.
Paralelisht, për rastin ka kryer veprime hetimore dhe procedurale edhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, e cila ka referuar materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme ligjore.
Hetimet po vijojnë për veprën penale “Kanosja”, ndërsa autoritetet pritet të sqarojnë rrethanat e plota të ngjarjes.
