Berisha komenton postimin e Ramës për Ballukun: “S’ka urgjencë për imunitetin”

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar lidhur me postimin e kryeministrit Edi Rama mbi vendimin e Gjykatës Kushtetuese për shpalljen anti-kushtetuese të vendimit të GJKKO për pezullimin nga detyra të ministres Belinda Balluku.
Në një konferencë për shtyp nga selia e PD-së, Berisha u shpreh se postimi i kryeministrit, ku përmendet mos emergjenca në trajtimin e çështjes së imunitetit dhe mundësia e ndryshimeve në legjislacion, tregon sipas tij mbështetjen e Ramës ndaj Ballukut.
Ai deklaroi se Rama “do ta mbrojë deri në pikën e fundit” ministren dhe komentoi se vizita e kryeministrit në Bruksel interpretohet si një shfaqje e përfaqësimit të interesave të saj.
“Sot Rama kërcënoi prokurorinë he gjykatën dhe u zotua se do të mbrojë deri në pikën e fundit veten dhe Ballukun. Ai është thirrur sot në Bruksel, sipas mediave. Ju e shihni, ai shkon në Bruksel me fustanin e Lubi Ballukut. Në kuptimin që shkon si avokat i turpshëm i saj dhe të gjitha i ka prej saj. Në Bruksel dhe mbarë kryeqytetet është kuptuar se çfarë përfaqëson, çfarë kalbësire përfaqëson Rama. Në agjencinë e dominuar nga familja e tij, AKSHI, jo vetëm që ka përfituar miliona, por ka urdhëruar pengmarrje dhe krime të shëmtuara. Rama po shkon drejt fundit të tij të merituar".
