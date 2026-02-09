Rama njofton se nuk do të shqyrtohet kërkesa e SPAK për arrestimin e Ballukut

Rama: Kërkesa e SPAK për arrestimin e Ballukut nuk do të shqyrtohet në këtë fazë
Kryeministri Edi Rama mblodhi mesditën e sotme Grupin Parlamentar të Partisë Socialiste për të diskutuar vendimin e Gjykata Kushtetuese dhe çështjen e rivendosjes së pezullimit të zv.kryeministres Belinda Balluku.
Në fokus ishte kërkesa e SPAK për arrestimin e Ballukut. Kryeministri bëri të ditur se kjo kërkesë nuk do të shqyrtohet për momentin, pasi nuk do të mblidhet Këshilli i Mandateve. Si pasojë, në këtë fazë nuk do të procedohet për heqjen e imunitetit të saj.
Rama u shpreh se procesi do të shtyhet pa një afat të përcaktuar, duke theksuar se “deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për të trajtuar kërkesën që SPAK-u bëri pas rënies së masës së pezullimit”.
Ai njoftoi gjithashtu se grupi parlamentar socialist do të angazhohet për gjetjen e një zgjidhjeje përmes ndërhyrjeve në legjislacion, pa dhënë detaje konkrete mbi mënyrën se si do të realizohen këto ndryshime.
Megjithatë ndërhyrje pritet të synojnë kufizime në kompetencat e prokurorëve dhe gjyqtarëve, jo vetëm të SPAK-ut, por edhe të prokurorive të tjera. /noa.al
