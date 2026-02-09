Dalin pamjet e 2 të rinjve që plaçkisin biznese në Tiranë

Kamëz/ Përfundon operacioni policor i koduar “Together”
Policia e Kamzës ka finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Together”, pas një rasti të ndodhur së fundmi në një subjekt tregtar në këtë zonë.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kamëz kanë bërë identifikimin, lokalizimin dhe ndalimin e dy shtetasve të dyshuar si autorë të ngjarjes. Njëri prej tyre, shtetasi A. S., 21 vjeç, banues në Kamëz, rezulton me precedent të mëparshëm penal, ndërsa tjetri është 18 vjeç.
Sipas të dhënave hetimore, dy të rinjtë dyshohet se kanë vepruar së bashku, duke marrë produkte dhe shuma parash në një biznes në Kamëz.
Gjatë vijimit të hetimeve, policia ka arritur të dokumentojë edhe përfshirjen e tyre në dy raste të tjera të mëparshme, të ndodhura më 18 nëntor 2025 dhe më 29 janar 2026, ku dyshohet se janë marrë shuma parash nga dy subjekte të tjera tregtare.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.
