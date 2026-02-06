Përplasja me armë në Lezhë/ Gjykata cakton “arrest në burg” për efektivin e Policisë Besart Kovaçi

LEZHË – Gjykata e Lezhës ka caktuar masën e sigurisë “arrest në burg” për punonjësin e Policisë së Shtetit, Besart Kovaçi, i cili u përfshi në një përplasje me armë zjarri mbrëmjen e së dielës, në ambientet e një berberhaneje në fshatin Rrilë të Lezhës.
Sipas burimeve, seanca gjyqësore u zhvillua me dyer të mbyllura. Gjatë saj, efektivi i policisë ka qëndruar në deklarimet e dhëna më herët, duke pretenduar se ka qëlluar me armë për të neutralizuar situatën, pasi kishte konstatuar praninë e personave të armatosur.
Megjithatë, pavarësisht këtyre pretendimeve, gjykata pranoi kërkesën e Prokurorisë dhe vendosi masën e sigurisë “arrest në burg” ndaj Kovaçit, për veprën penale “shpërdorim detyre”.
Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vijojnë, ndërsa autoritetet pritet të hedhin më shumë dritë mbi rolin e secilit person të përfshirë në përplasjen e armatosur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd