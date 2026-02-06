Kontroll me vendim gjykate, policia zbulon prova të shumta në një banesë në Shkodër

Operacion policor në Shkodër, arrestohet një 19-vjeçar pas kontrolleve në banesa
Një operacion i gjerë policor i zhvilluar në Shkodër ka çuar në arrestimin e një 19-vjeçari dhe në sekuestrimin e provave të shumta materiale, si rezultat i hetimeve të drejtuara nga Prokuroria.
Strukturat e DVP Shkodër finalizuan operacionin e koduar “Livadhet 3”, i cili u zhvillua nga Sektori për Hetimin e Krimeve të Rënda, në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare dhe Komisariatin e Policisë Shkodër, me mbështetjen e Forcës së Posaçme “Shqiponja” dhe Forcës Kombëtare të Sigurisë, Njësia Shkodër.
Në kuadër të këtij operacioni u vu në pranga shtetasi O. Ç., 19 vjeç, banues në Shkodër. Arrestimi i tij u bë pas kontrolleve të ushtruara me vendim gjykate në disa banesa, në vijim të hetimeve për veprat penale “Vjedhja” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, si dhe në lidhje me operacionet e mëparshme “Livadhet 1” dhe “Livadhet 2”.
Gjatë kontrollit në banesën e 19-vjeçarit, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 164 300 euro të dyshuara të falsifikuara, municion luftarak, 8 aparate celularë, një sasi lënde djegëse, një automjet që dyshohet se është vjedhur në qytetin e Fushë-Krujës në vitin 2019, si dhe dy targa që dyshohet se janë vjedhur në Tiranë në vitin 2025.
Policia bën me dije se vijon puna intensive për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të shtetasit të arrestuar dhe për verifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.
