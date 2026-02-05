Humbi jetën nga kafshimi i qenit në Belsh, flet kushëriri i gruas: Dëmtimi më i rëndë ishte në pjesën e pasme të këmbës

Belsh, 5 shkurt 2026
Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditën e djeshme zonën e Cerragës, në bashkinë Belsh, ku një grua 65-vjeçare ka humbur jetën pasi është sulmuar nga qeni i një fqinje.
I pari që mbërriti në vendngjarje ishte kushëriri i viktimës, i cili e ka përshkruar situatën si tejet të rëndë. Ai tregoi se gruaja kishte pësuar dëmtime të shumta në trup.
Sipas tij, kafshimet ishin të shumta në të dy këmbët dhe në krahë, ndërsa dëmtimi më i rëndë ishte në pjesën e pasme të njërës këmbë. Si pasojë e hemorragjisë së rëndë, 65-vjeçarja nuk arriti t’u mbijetojë plagëve të marra.
Autoritetet po hetojnë rrethanat e ngjarjes, ndërsa pritet të merren masa ligjore lidhur me mbajtjen e kafshës që shkaktoi tragjedinë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd