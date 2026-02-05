Detaje/ Tragjedia në Itali | Familja shqiptare kishte vetëm pak muaj që ishte zhvendosur në banesën e re

Katër anëtarë të një familjeje shqiptare humbën jetën tragjikisht mbrëmjen e kaluar në Itali, pasi u helmuan nga monoksidi i karbonit brenda banesës së tyre. Ngjarja e rëndë ka tronditur komunitetin e Porcarit, ku familja Kola jetonte prej pak muajsh, pasi ishte zhvendosur së fundmi në banesën e re.
Familja njihej si e integruar dhe e respektuar nga komuniteti lokal. Arti Kola punonte në një kompani lyerjeje, ndërsa bashkëshortja e tij Jonida Kola ishte shtëpiake. Djali i tyre, Hajdari, ushtronte profesionin e elektricistit në një kompani lokale, ndërsa vajza Xhesika ishte nxënëse.
Kryetari i Komunës së Porcarit, Leonardo Fornaciari, ka reaguar i tronditur përmes një mesazhi publik, duke e cilësuar ngjarjen si një humbje të madhe për komunitetin. Ai theksoi se kjo tragjedi i kujton ngjarje të ngjashme të rënda që kanë ndodhur në të kaluarën në këtë zonë, përfshirë edhe tragjedinë e familjes Malanca në vitin 1992.
Në reagimin e tij, Fornaciari shprehu ngushëllimet për familjarët dhe të afërmit e viktimave, duke theksuar se komuniteti i Porcarit qëndron i bashkuar në këto momente zie të thellë.
Autoritetet italiane vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të rrjedhjes së monoksidit të karbonit dhe për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj tragjedie që ka lënë pas dhimbje dhe trishtim të madh.
