Vrau me thikë bashkatdhetarin, Gjykata gjermane shpall të pafajshëm shqiptarin, dhe e kompenson

Leipzig, Gjermani – Një shtetas shqiptar, 52 vjeç, i akuzuar për vrasjen me thikë të një bashkëkombësi të tij në Leipzig, është shpallur i pafajshëm nga Gjykata e Qarkut, e cila vlerësoi se ngjarja mund të ketë ndodhur në kushtet e vetëmbrojtjes.
Ngjarja u regjistrua më 13 korrik 2024, rreth orës 23:30, në zonën Eisenbahnstrasse, përpara një bari. Sipas dosjes hetimore, gjatë një përleshjeje, 52-vjeçari i kishte shkaktuar viktimës, një shqiptar 39-vjeçar, një plagë fatale me thikë në zonën e zemrës, me mjet prerës rreth 15 centimetra.
I plagosuri u transportua me urgjencë në spital, por ndërroi jetë gjatë natës si pasojë e dëmtimeve të rënda.
Vendimi i gjykatës
Në përfundim të procesit gjyqësor, trupa gjykuese vlerësoi se provat e paraqitura nuk ishin të mjaftueshme për të rrëzuar pretendimin e vetëmbrojtjes, duke u mbështetur në parimin themelor të së drejtës penale: “dyshimi shkon në favor të të akuzuarit”.
Për këtë arsye, gjykata vendosi shpalljen e pafajësisë së 52-vjeçarit.
Qëndrimi i prokurorisë
Prokuroria kishte kërkuar më herët një dënim prej shtatë vitesh burg për akuzën e vrasjes, duke argumentuar se veprimet e të pandehurit kishin qenë të qëllimshme dhe disproporcionale.
Megjithatë, kërkesa e saj nuk u pranua nga gjykata.
Lirim dhe dëmshpërblim
Pas vendimit, 52-vjeçari u lirua menjëherë nga salla e gjyqit dhe, sipas ligjit gjerman, do të përfitojë gjithashtu dëmshpërblim financiar për periudhën e paraburgimit.
