Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjykata e Tiranës jep vendimin për të arrestuarit në protestën e opozitës
Transmetuar më 27-01-2026, 16:34

Gjykata e Tiranës ka caktuar ditën e sotme masën e sigurimit personal “detyrim paraqitje” për 19 protestues që dyshohet se në protestën e 24 janarit që Partia Demokratike zhvilloi në kryeqytet, ishin autorët e molotovit dhe fishekzjarreve që u hodhën drejt Kryeministrisë, e më pas të vandalizimit para Kuvendit, ku të paktën 11 policë mbetën të plagosur nga gurët e hedhur të militantëve të Sali Berishës.

Prokuroria e Tiranës kishte kërkuar masën e arrestit në burg për 5 persona, arrest shtëpi për 5 të tjerë dhe detyrim paraqitje për 9 protestues.

Ndërkohë, një incident u regjistrua në hollin e Gjykatës Penale, ndërkohë që gykata ishte tërhequr për vendim. Avokatët e të arrestuarve për protestën e 24 janarit pretendojnë se janë provokuar nga një burrë duke krijuar tension.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...