Xhaxhai i Aleks Nikës: Gabim që ish-komandanti i grupit të zjarrit më 21 Janar u zgjodh kryetar bashkie dhe deputet i PS

Xhaxhai i një prej viktimave të protestës së 21 Janarit 2011, Aleks Nikës, ka deklaruar se zgjedhja e ish-komandantit të grupit të zjarrit të Gardës së Republikës në atë ditë tragjike, Agron Malaj, në poste të larta politike nga Partia Socialiste, ka qenë një vendim i gabuar dhe i padrejtë.
Në një intervistë për A2 CNN, ai u shpreh se familjarët e viktimave nuk kanë qenë kurrë dakord që një person i përfshirë drejtpërdrejt në ngjarjen e 21 Janarit të ishte pjesë e strukturave drejtuese të PS-së, e aq më tepër të zgjidhej fillimisht kryetar bashkie dhe më pas deputet.
“Ne nuk kemi qenë dakord dhe e kemi ngritur si problem që ky gardist, i cili mbulonte detyrën e komandantit të grupit të zjarrit, nuk duhet të ishte në radhët e Partisë Socialiste. Aq më tepër të zgjidhej kryetar bashkie dhe së fundi deputet. Për ne ky vendim i Partisë Socialiste dhe i Parlamentit ka qenë i padrejtë, sidomos në një kohë kur çështja është ende nën hetim,” u shpreh ai.
Sipas tij, fakti që Agron Malaj ka qenë komandant i grupit të zjarrit në një ngjarje ku u vranë protestues, e bën të papranueshme përfshirjen e tij në poste politike, deri në zbardhjen e plotë të së vërtetës nga drejtësia.
Ai theksoi se gjatë një takimi të zhvilluar së fundmi me prokurorin e çështjes, ka kërkuar përshpejtimin e hetimeve, të cilat sipas tij janë zvarritur prej 15 vitesh.
“Janë 15 vjet që ne vuajmë dhe lotët nuk na janë tharë për një drejtësi të munguar. Tani nuk është më çështje politike, por çështje penale. Shpresat e fundit për drejtësi janë në duart e hetuesve dhe prokurorëve të SPAK-ut. Kërkova të di në çfarë faze ndodhen hetimet dhe u informova se ato po vijojnë, por realisht ka një zvarritje të pakuptimtë,” deklaroi ai.
Xhaxhai i Aleks Nikës akuzoi prokurorinë dhe gjykatat e mëparshme se kanë dëmtuar rëndë dosjen e 21 Janarit, duke larguar dokumente dhe prova të rëndësishme që, sipas tij, do të kishin ndihmuar në një përfundim më të shpejtë të hetimeve.
“Është një dosje e masakruar nga prokuroria e Tiranës dhe nga gjykatat, nga e para deri te Gjykata e Lartë. Janë hequr dokumente kyçe që mund të çonin më shpejt në përgjegjësitë penale. Ne kërkojmë që hetimet të përshpejtohen dhe të pyeten të gjithë personat që kemi kërkuar, përfshirë ish-zyrtarë të lartë, përfaqësues të Gardës, shërbimeve civile dhe policisë që ishin në detyrë atë ditë,” tha ai.
Duke folur për përgjegjësitë politike dhe penale, ai ngriti një sërë pikëpyetjesh lidhur me urdhëruesit dhe ekzekutorët e vrasjeve të 21 Janarit.
“Kush dha urdhrin për të qëlluar? Kush ishin ekzekutorët? Cili është truri politik i kësaj masakre? Si mund të quhet vrasje legjitime vrasja e nipit tim në rreth 100 metra larg Kryeministrisë? Këto janë pyetje që duhet t’i japë përgjigje prokuroria,” u shpreh ai.
Ai bëri të ditur gjithashtu se në SPAK është dorëzuar një material audio-video nga gazetari Artan Hoxha, ku sipas tij është identifikuar urdhërdhënësi për hapjen e zjarrit ndaj protestuesve.
“Në kasetën e dorëzuar në SPAK është identifikuar urdhërdhënësi dhe personat që morën urdhër për të qëlluar. Ngjarja është e filmuar dhe e transmetuar nga media që në momentet e para pas saj. Nuk ka nevojë për shumë hetime shtesë për të kuptuar se çfarë ndodhi,” theksoi ai.
Në fund, xhaxhai i Aleks Nikës u shpreh se familjarët e viktimave mbështesin punën e SPAK-ut dhe shpresojnë që drejtësia të vendoset më në fund, duke u bazuar edhe në vendimin e Gjykatës së Strasburgut dhe të Gjykatës së Lartë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd