Automjeti bie në kanal në aksin Fier-Seman
Transmetuar më 21-01-2026, 12:20

Fier, 21 Janar 2026 – Një aksident ka ndodhur mesditën e sotme në aksin Fier-Seman, në vendin e quajtur Fermë-Çlirim. Një automjet tip “Opel” ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës, pasi drejtuesi ka devijuar lëvizjen në tentativë për të shmangur përplasjen me një tjetër automjet.

Fatmirësisht, drejtuesi i automjetit nuk ka pësuar lëndime. Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë policia dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve që çuan në aksident.

Për të shmangur krijimin e trafikut, një mjet karrotrec ka tërhequr automjetin e dëmtuar nga vendngjarja.

