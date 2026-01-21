Automjeti bie në kanal në aksin Fier-Seman

Fier, 21 Janar 2026 – Një aksident ka ndodhur mesditën e sotme në aksin Fier-Seman, në vendin e quajtur Fermë-Çlirim. Një automjet tip “Opel” ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës, pasi drejtuesi ka devijuar lëvizjen në tentativë për të shmangur përplasjen me një tjetër automjet.
Fatmirësisht, drejtuesi i automjetit nuk ka pësuar lëndime. Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë policia dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve që çuan në aksident.
Për të shmangur krijimin e trafikut, një mjet karrotrec ka tërhequr automjetin e dëmtuar nga vendngjarja.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
