E rëndë në aksin Krujë-Mamurras! U zunë pas aksidentit me makinë, i riu godet me çekiç në kokë dhe i merr jetën 50-vjeçarit

Një ngjarje e rëndë kriminale ka ndodhur gjatë orëve të para të mëngjesit në aksin rrugor Krujë–Mamurras, ku një konflikt mes dy drejtuesve automjetesh ka përfunduar me humbje jete. Rreth orës 01:00 të natës, dy automjete dyshohet se janë përplasur, çka ka sjellë një përshkallëzim të situatës mes drejtuesve të tyre.
Sipas të dhënave paraprake, pas përplasjes ka nisur një konflikt fizik mes palëve. Si pasojë, ka mbetur i vdekur Petrit Ndou, rreth 50 vjeç, banues në Pukë. Viktima ka marrë një plagë të rëndë në kokë, ndërsa në vendngjarje është gjetur edhe një çekiç, i cili dyshohet se është përdorur gjatë konfliktit.
Burime nga policia bëjnë me dije se autori i dyshuar është Andi Vokrri, një 28-vjeçar banues në Mamurras. Ky i fundit dyshohet se e ka goditur viktimën në kokë me çekiç, duke i shkaktuar plagë fatale.
28-vjeçari është shoqëruar menjëherë nga uniformat blu dhe po merret në pyetje nga grupi hetimor.
Paralelisht, policia po mbledh dëshmitë e dëshmitarëve okularë, si dhe po analizon provat materiale për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e ngjarjes. /noa.al
