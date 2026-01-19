Plagosën me thikë një të mitur, arrestohet çifti i të moshuarve në Sarandë

Sarandë, 19 janar 2026
Një çift të moshuarish është arrestuar nga Policia e Sarandës, pasi dyshohet se ka plagosur me mjet prerës një të mitur.
Sipas njoftimit zyrtar të policisë, në pranga kanë rënë bashkëshortët me iniciale L. B., 79 vjeç, dhe P. B., 73 vjeçe, banues në Sarandë.
Po ashtu, është proceduar penalisht në gjendje të lirë edhe E. B., 39 vjeç, djali i çiftit, pasi dyshohet se ka kanosur të miturin me mjet prerës.
Uniformat blu bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta, ndërsa i mituri ka pësuar dëmtime në pjesën e dorës. Gjatë ndërhyrjes së policisë, dy të moshuarit nuk iu janë bindur urdhrit të punonjësve për shoqërim, çka ka sjellë arrestimin e tyre në flagrancë.
Njoftimi i Policisë:
“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasit L. B., 79 vjeç, dhe P. B., 73 vjeçe, bashkëshortë, banues në Sarandë, pasi dyshohen se për motive të dobëta kanë dëmtuar me mjet prerës (thikë), në pjesën e dorës, një shtetas të mitur, si dhe nuk janë bindur urdhrit të punonjësve të Policisë për shoqërim. Në kuadër të këtij rasti është proceduar penalisht edhe shtetasi E. B., 39 vjeç, pasi dyshohet se ka kanosur gjithashtu të miturin me mjet prerës.”
Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vijojnë.
