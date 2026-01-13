U arratis sot nga spitali i Durrësit, kush është Altin Ndoci i arrestuar për vrasjet në Durrës

DURRËS- Altin Ndoci i arrestuar me urdhër të SPAK është arratisur nga paraburgimi i Durrësit të martën. Mësohet se i dënuari ndodhej i shtruar në spitalin e Durrësit në momentin që u arratis.
Kush është Altin Ndoci dhe pse është arrestuar?
Altin Ndoci është njëri prej personave të akuzuar dhe arrestuar për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhiaj në Durrës më 27 Prill 2020. Emri i tij ka dalë për dëshmisë së të penduarit të drejtësisë, Klevis Alla, një nga autorët e kësaj ngjarjeje.
Altin Ndoci akuzohet nga SPAK, vrasje, grup kriminal etj. Ai ka qenë pjesëmarrës në masakrën e Bradasheshit, ku mbeti i vrarë vëllai i Endrit Alibej i njohur si Tarzai, xhaxhait Arben Dylgjeri dhe një shtetasi turk.
Në një dosje tjetër Altin Ndoci, akuzohet nga SPAK dhe Nuredin Dumani si pjesëmarrës në vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Uruçit kryer në bashkëpunim në formën e “Grupit të strukturuar kriminal”.
Gjithashtu Ndoci, akuzohet për “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, shpërthyese dhe i municionit”, e kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, “Grupi i strukturuar kriminal”, (në rolin e pjesëmarrësit)
