Përmbyset zetori, drejtuesi në spital

KOLONJË – Një aksident i rëndë ka ndodhur në zonën e Kolonjës, ku një mjet bujqësor është përmbysur, duke lënë të plagosur rëndë drejtuesin e tij.
Sipas informacioneve paraprake, shtetasi Egzon Begaj, 64 vjeç, ka humbur kontrollin e zetorit teksa po lëvizte në një rrugë me tatëpjetë. Për pasojë, mjeti është përmbysur dhe drejtuesi ka pësuar dëmtime serioze.
I plagosuri është transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës, ku po merr ndihmën e specializuar mjekësore.
Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se lagështia dhe balta në rrugë dyshohet të kenë qenë shkaku kryesor i humbjes së kontrollit mbi mjetin bujqësor.
Ndërkohë, policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.
