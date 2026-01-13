U tall me tragjedinë në Crans-Montana/ Revista “Charlie Hebdo” paditet për karikaturën e fundit (FOTO)

FRANCË- Një çift avokatësh zviceranë kanë ngritur padi kundër revistës satirike franceze Charlie Hebdo për një karikaturë të botuar më 9 janar në lidhje me zjarrin vdekjeprurës në një bar në vendpushimin e skive Crans-Montana. Padia u ngrit nga Stéphane Ryan dhe gruaja e tij, Beatrice, në kantonin e Valais dhe drejtohet kundër revistës dhe karikaturistit Eric Salk.
Në skicë, dy skiatorë me fasha dhe lëkurë të djegur po zbresin një shpat, në sfondin e një banderole që shkruan “Crane Montana”, titulli i filmit (të supozuar) “The Burned Ski” dhe mbishkrimi “Komedia e Vitit”. Dy fjalitë e fundit i referohen filmit të vitit 1979 “Skiatorët e nxirë” (“Les Bronzés font du ski”, titulli grek “Pushime pa Shqetësime”).
“Transformimi simbolik i viktimave të vërteta në aktorë të qeshur të një tragjedie, për të cilën ata nuk mbajnë asnjë përgjegjësi, përbën një dehumanizim të vrazhdë, të papajtueshëm me respektin minimal që i takon dinjitetit njerëzor”, vlerësojnë avokatët, duke argumentuar se “respekti për dinjitetin njerëzor ka përparësi mbi lirinë e shprehjes”.
Avokatët po u kërkojnë autoriteteve lokale të nisin një hetim kundër menaxhmentit të revistës dhe karikaturistit dhe t’i detyrojnë ata të paguajnë kompensim që do të ndahet midis të gjitha viktimave. Karikatura u botua më 9 janar, një ditë zie kombëtare për Zvicrën në kujtim të 40 personave që vdiqën në tragjedinë e Crans-Montana.
Midis viktimave, kryesisht të rinj, kishte shumë të huaj, francezë dhe italianë, por edhe një vajzë me shtetësi greke dhe zvicerane. Agjencia France-Presse kontaktoi Charlie Hebdo, e cila nuk pranoi të komentonte.
