Ndryshime në drejtimin e Policisë në Durrës dhe Korçë

Drejtori i Policisë së Durrësit, Vilson Bala, pritet të transferohet në drejtimin e Policisë së Korçës.
Burime zyrtare bëjnë me dije se propozimi për transferimin e Balës është formalizuar, ndërsa pritet firmosja e urdhrit përkatës nga autoritetet kompetente.
Aktualisht, Vilson Bala mban postin e drejtorit të Policisë së Durrësit. Më herët, ai ka ushtruar edhe funksionin e shefit të Operacionales në Policinë e Shtetit.
Deri në këto momente nuk ka ende një njoftim zyrtar lidhur me emrin e pasardhësit të tij në Durrës. Policia e Shtetit pritet të konfirmojë zyrtarisht në ditët në vijim transferimin dhe emërimet e reja në strukturat drejtuese.
