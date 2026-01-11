Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ndryshime në drejtimin e Policisë në Durrës dhe Korçë
Transmetuar më 11-01-2026, 13:09

Drejtori i Policisë së Durrësit, Vilson Bala, pritet të transferohet në drejtimin e Policisë së Korçës.

Burime zyrtare bëjnë me dije se propozimi për transferimin e Balës është formalizuar, ndërsa pritet firmosja e urdhrit përkatës nga autoritetet kompetente.

Aktualisht, Vilson Bala mban postin e drejtorit të Policisë së Durrësit. Më herët, ai ka ushtruar edhe funksionin e shefit të Operacionales në Policinë e Shtetit.

Deri në këto momente nuk ka ende një njoftim zyrtar lidhur me emrin e pasardhësit të tij në Durrës. Policia e Shtetit pritet të konfirmojë zyrtarisht në ditët në vijim transferimin dhe emërimet e reja në strukturat drejtuese.

