Rikthehen reshjet e dëborës në Rrugën e Kombit, hidhet kripë në të gjithë aksin

Kukës, 10 janar 2026 Reshjet e dëborës janë rikthyer mbrëmjen e së shtunës në Rrugën e Kombit, por sipas kompanisë që ka në administrim mirëmbajtjen e këtij aksi, qarkullimi i automjeteve ka vijuar normalisht dhe nuk janë shënuar incidente.
Autoritetet bëjnë me dije se, pavarësisht intensitetit të lartë të reshjeve, rruga paraqitet e pastër falë ndërhyrjes së vazhdueshme të mjeteve borëpastruese, ndërsa po hidhet kripë në të gjithë gjatësinë e aksit për të shmangur ngricat.
Dëbora ka pushuar për momentin, por shërbimet e mirëmbajtjes mbeten në gatishmëri, për shkak të kushteve të paqëndrueshme atmosferike. Ndërkohë, drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të përdorin goma dimërore ose zinxhirë, veçanërisht në zonat malore.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të informohen rregullisht mbi gjendjen e akseve rrugore dhe të shmangin udhëtimet e panevojshme në rast përkeqësimi të motit.
