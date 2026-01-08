Nuk i shërbyen alkool dhe e nxorrën jashtë, i riu shqiptar godet me thikë pronarin dhe kamarierin në Itali

ITALI- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali. Një 30-vjeçar shqiptar ka plagosur me thikë pronarin e lokalit, që punonte si barist dhe djalin e tij që punonte si kamerier. Kjo, pasi pronari i lokalit dhe kamarieri refuzuan ti shërbenin atij alkool, mbrëmjen e së dielës 4 janar rreth orës 20.00 në bar "San Lorenzo" në rrugën "Roma" në Rovigo, rajoni Venezia.
Çfarë vendosi sot gjykata
Tentativë e dyfishtë vrasjeje, gjykata lë në burg autorin
Occhiobello – Gjykata e Rovigos ka konfirmuar arrestimin dhe ka vendosur masën “arrest në burg” për shtetasin shqiptar rreth 30 vjeç, i ndaluar mbrëmjen e së dielës nga karabinierët lokalë, nën akuzën e tentativës së dyfishtë të vrasjes.
Sipas autoriteteve italiane, ngjarja lidhet me plagosjen me thikë të një 52-vjeçari shqiptar, babai i pronarit të lokalit “San Lorenzo” në Occhiobello, si dhe me tentativën për vrasje ndaj djalit të tij, Dhimitri Cobani. Gjyqtari për hetimet paraprake vendosi që i arrestuari të qëndrojë në burg, duke vlerësuar rrezikshmërinë e veprës.
Si ndodhi ngjarja
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:30 të së dielës. Pak para mbërritjes së karabinierëve, në ambientet e lokalit ka shpërthyer një sherr i dhunshëm mes tre personave: pronarit të barit, babait të tij dhe shtetasit shqiptar që më pas u arrestua.
Në momentin e ndërhyrjes së forcave të rendit, i dyshuari mbante ende në dorë dorezën e një thike të thyer, ndërsa tehu kishte mbetur i ngulur në kraharorin e 52-vjeçarit, pranë mushkërisë.
Shkak i konfliktit dyshohet të ketë qenë sjellja shqetësuese dhe gjendja e dehur e të arrestuarit, i cili kishte bezdisur klientët e tjerë të lokalit.
Gjendja shëndetësore e të plagosurit
52-vjeçari ndodhet aktualisht i shtruar në Reanimacionin e spitalit të Rovigos, me prognozë të rezervuar, por jashtë rrezikut për jetën. Ai po trajtohet për traumë torakale nga armë e ftohtë.
Edhe pse i padëmtuar fizikisht, djali i tij konsiderohet gjithashtu viktimë e tentativës për vrasje, sipas vlerësimit të prokurorisë.
Momente terrori para klientëve dhe kalimtarëve
"Ai ishte i dehur, po bënte një rrëmujë. Babi doli dhe ai i futi një thikë në gjoks", thotë Dhimitri, ende i tronditur nga dhuna e papritur. Në pak momente, një gjest e shndërroi një mbrëmje normale në një emergjencë dramatike.
Mediat italiane shkruajnë se pronari u dërgua në spital, ku iu nënshtrua një operacioni urgjent në mushkëri. "Tani ai është mirë, për fat të mirë. Shyqyr Zotit", shton djali i tij, duke theksuar se sa shqetësuese ishin ato momente.
Sipas dëshmitarëve, klienti, në gjendje të dukshme dehjeje, kishte krijuar një shqetësim brenda lokalit përpara se të godiste banakierin. Situata degjeneroi shpejt, duke kërkuar shërbime të menjëhershme të urgjencës. 55-vjeçari u shpëtua falë shpejtësisë së mjekëve dhe ndërhyrjes në kohë të spitalit. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd