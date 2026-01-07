Ministri Vengu: Qytetarët dhe fermerët e prekur nga përmbytjet do të kompensohen sipas ligjit

Vlorë — 7 janar 2026
Ministri i Mbrojtjes, Piro Vengu, ndodhet në Vlorë për të monitoruar nga afër situatën e shkaktuar nga reshjet e dendura dhe përmbytjet që kanë prekur zonat e banuara dhe fermat e qytetarëve.
Në një deklaratë për mediat, ministri bëri me dije se grupet e bashkisë dhe të emergjencës do të ndërhyjnë menjëherë dhe do të kompensojnë dëmet e shkaktuara në shtëpi, blegtorinë dhe bagëtinë, sipas detyrimeve ligjore, duke përdorur instrumentet financiare të gatshme.
“Grupet e bashkisë dhe emergjencës do të ndërhyjnë dhe do të kompensojnë për shtëpitë, blegtorinë dhe bagëtinë, çka është një detyrim ligjor, dhe instrumentet financiarë janë të gatshëm. Nuk ka arsye për të bërë përjashtime,” tha ministri Vengu.
Autoritetet bëjnë thirrje që të gjithë banorët e prekur të raportojnë dëmet dhe të ndjekin udhëzimet e strukturave lokale për të siguruar ndihmën sa më shpejt.
