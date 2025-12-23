Tregtonin lëndë narkotike përmes rrjeteve sociale dhe fitimet i dërgonin në Shqipëri, goditet rrjeti prej 18 personash në Itali

Itali, 23 Dhjetor 2025
Autoritetet italiane kanë finalizuar një operacion të gjerë kundër një rrjeti kriminal italo-shqiptar të përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike përmes rrjeteve sociale. Si rezultat i hetimit njëvjeçar të koduar “Pater – Turnover 2”, Prokuroria ka dorëzuar 18 njoftime për përfundimin e hetimeve paraprake ndaj shtetasve italianë dhe shqiptarë të përfshirë në këtë skemë kriminale.
Hetimi nisi në maj të vitit 2024, pas arrestimit në flagrancë të njërit prej të dyshuarve, çka çoi në zbulimin e një sistemi të mirëorganizuar të shpërndarjes me pakicë të kokainës. Sipas Policisë italiane, rrjeti drejtohej nga shtetas shqiptarë që ndodheshin në Shqipëri, të cilët, përmes aplikacioneve të mesazheve dhe platformave sociale, koordinonin nga distanca shitjen e drogës në territorin italian.
Shpërndarja kryhej kryesisht në zonën e Albës, nga shtetas italianë dhe të rinj shqiptarë që hynin në Itali me viza turistike tremujore dhe më pas largoheshin, duke e bërë më të vështirë identifikimin dhe kapjen e tyre nga autoritetet. Kjo metodë lëvizjeje e shpeshtë ka ndërlikuar ndjeshëm hetimet dhe gjurmimin e strukturës së rrjetit.
Paralelisht, ishte ngritur edhe një mekanizëm i sofistikuar për pastrimin e parave, ku të ardhurat nga aktiviteti kriminal transferoheshin drejt Shqipërisë nëpërmjet dërgesave financiare nën 1 000 euro, për të shmangur kontrollin bankar. Sipas hetimeve, flukset financiare të dokumentuara kapin vlerën mbi 120 mijë euro.
Autoritetet italiane theksojnë se hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë dhe për të goditur plotësisht zinxhirin financiar dhe organizativ të këtij rrjeti kriminal.
