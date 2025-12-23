Arrestohet në Selanik i mituri shqiptar. Mbante me vete një mjet mprehës të improvizuar

Selanik, 23 Dhjetor 2025
Një nxënës 14-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia greke në Selanik, pasi u kap në posedim të një thike qelqi të improvizuar, me gjatësi rreth 20 centimetra, pranë ambienteve të një shkolle të mesme.
Ngjarja ka ndodhur pasditen e kësaj të marte, kur i mituri, nxënës në shkollën e mesme Pylaia, ndodhej jashtë shkollës së bashku me dy shokë të tij. Gjatë një kontrolli rutinë, efektivët e policisë e kanë ndaluar dhe i kanë ushtruar kontroll në çantën e shpinës, ku kanë gjetur mjetin prerës.
Sipas burimeve policore, 14-vjeçari ka deklaruar se e mbante thikën me vete për vetëmbrojtje. Megjithatë, autoritetet greke kanë proceduar menjëherë me arrestimin e tij për shkelje të ligjit për armët.
Ndaj të miturit është ngritur padi dhe çështja do t’i referohet prokurorit kompetent për veprime dhe hetime të mëtejshme.
