Arrestohet në Selanik i mituri shqiptar. Mbante me vete një mjet mprehës të improvizuar
Transmetuar më 23-12-2025, 17:09

Selanik, 23 Dhjetor 2025

Një nxënës 14-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia greke në Selanik, pasi u kap në posedim të një thike qelqi të improvizuar, me gjatësi rreth 20 centimetra, pranë ambienteve të një shkolle të mesme.

Ngjarja ka ndodhur pasditen e kësaj të marte, kur i mituri, nxënës në shkollën e mesme Pylaia, ndodhej jashtë shkollës së bashku me dy shokë të tij. Gjatë një kontrolli rutinë, efektivët e policisë e kanë ndaluar dhe i kanë ushtruar kontroll në çantën e shpinës, ku kanë gjetur mjetin prerës.

Sipas burimeve policore, 14-vjeçari ka deklaruar se e mbante thikën me vete për vetëmbrojtje. Megjithatë, autoritetet greke kanë proceduar menjëherë me arrestimin e tij për shkelje të ligjit për armët.

Ndaj të miturit është ngritur padi dhe çështja do t’i referohet prokurorit kompetent për veprime dhe hetime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

