Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Moti i keq përmbyt Dubain dhe Abu Dabin! Video
Transmetuar më 20-12-2025, 07:57

DUBAI- Stuhia që goditi Dubain dhe Abu Dhabin në Emiratet e Bashkuara Arabe të premten në mëngjes shkaktoi probleme serioze.

Në emiratin e Sharjahut, një nga rrugët kryesore u përmbyt dhe kalimtarët ecnin zbathur.

Autoritetet u bënë thirrje banorëve të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të dalin vetëm nëse ka një "nevojë urgjente" për t’u zhvendosur.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...