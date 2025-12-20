Moti i keq përmbyt Dubain dhe Abu Dabin! Video

DUBAI- Stuhia që goditi Dubain dhe Abu Dhabin në Emiratet e Bashkuara Arabe të premten në mëngjes shkaktoi probleme serioze.
Në emiratin e Sharjahut, një nga rrugët kryesore u përmbyt dhe kalimtarët ecnin zbathur.
Autoritetet u bënë thirrje banorëve të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të dalin vetëm nëse ka një "nevojë urgjente" për t’u zhvendosur.
الإمارات : الان جريان أودية الطويين شمال الفجيرة #منخفض_البشاير #أخبار_الإمارات #مركز_العاصفة 19/12/2025 pic.twitter.com/jA9IOUxuSG
— مركز العاصفة (@Storm_centre) December 19, 2025
Car stranded on a waterlogged street in Sharjah.Video by: Virendra Saklani/Gulf News
Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/lV0cwVBxED
— Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025
Heavy rain hits Dubai’s Karama: Roads waterlogged, cars stranded Live updates: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/UEpZPMBF8f
— Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025
