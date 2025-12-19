Përplasjet e Ramës me gjyqësorin, Berisha mbledh aleatët: Mbështetje për institucionet që zbatojnë ligjin

Tiranë, 19 Dhjetor 2025
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi një takim me aleatët politikë, ku deklaroi se qëllimi i këtij takimi ishte shprehja e mbështetjes së plotë për të gjithë punonjësit e institucioneve të zbatimit të ligjit në vend.
Berisha u shpreh se opozita shqiptare mbështet punonjësit e policisë, shërbimeve informative, Byronë Kombëtare të Hetimit, prokurorët, gjyqtarët dhe çdo punonjës që vepron me ndershmëri, integritet dhe guxim në përmbushje të detyrës së tyre.
Ai theksoi se opozita ka qenë dhe do të mbetet e angazhuar për shtetin ligjor dhe respektimin e Kushtetutës, duke nënvizuar rëndësinë e ndarjes së pushteteve dhe funksionimit të institucioneve të drejtësisë.
Sipas Berishës, opozita qëndron kundër çdo shkeljeje të ligjit apo përdorimit të institucioneve për qëllime politike, duke ritheksuar se respektimi i parimeve kushtetuese mbetet thelbësor për demokracinë dhe të drejtat e qytetarëve.
