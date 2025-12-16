Shqiptarë kapen me 215 kg marijuanë në Janinë, shoferja shkakton kaos gjatë arratisjes

Janinë, 16 Dhjetor 2025 – Një operacion i Departamentit të Narkotikëve në Janinë ka çuar në sekuestrimin e 215 kilogramëve marijuanë dhe arrestimin e tre shtetasve shqiptarë, mes tyre edhe një grua.
Makina tip fuoristradë u pikas mëngjesin e djeshëm në aksin Janinë–Kozan. Drejtuesja, duke mos iu bindur sinjaleve të ndalimit të policisë dhe duke përfituar nga moti i keq, përshkoi një rrugë të gjatë duke kaluar nëpër zona të Prefekturës së Grevenas, derisa u ndalua në Vovousa nga oficerët e Departamentit të Narkotikëve.
Brenda mjetit u gjetën 118 pako me marijuanë, me një peshë totale prej 215 kg. Po ashtu, në makinë ndodhej edhe një fëmijë 2-vjeç. Autoritetet sekuestruan makinën, 510 euro dhe dy telefona celularë që ishin në posedim të tyre.
Ndaj të arrestuarve rëndojnë akuza për trafik droge, dhunë ndaj punonjësve të policisë, drejtim të rrezikshëm të mjetit, dëmtim të përsëritur të pronës së tjetrit dhe shkelje të legjislacionit për të huajt.
Fjalinë e fundit të komunikatës: Materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.
