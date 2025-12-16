Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Gucci’ i TikTok-ut tregon se kush e qëlloi
Transmetuar më 16-12-2025, 12:27

16 Dhjetor, 2025

Të tjera detaje dalin në dritë në lidhje me plagosjen e Fabion Kuçit, i cili njihet në rrjetet sociale me emrin ‘Gucci’.

Ky i fundit dyshohet se është zënë në TikTok dhe më pas duket se ngjarja ka marrë të tjera përmasa live.

Gjatë dëshmisë së tij para policisë, ‘Gucci’ ka pohuar se me autorin e plagosjes, i cili është identifikuar dhe shpallur në kërkim, ishte zënë pas sharjeve në rrjetet sociale.

Kuçi rezulton i dënuar në Angli, ndërsa ka kryer dhe burg në këtë shtet.

Sakaq, ‘Gucci’ ka pasur përplasje dhe me Kozak-un dhe me Xhemal Hukën, i cilësuar si ‘Fire’ në rrjetet sociale.

Kujtojmë se Xhemal Huka është shpallur në kërkim prej disa ditësh, për një ngjarje të rëndë që ndodhi në zonën e Freskut, që në zanafillë të saj ka sherret në rrjetet sociale.

Huka akuzohet se pak ditë më parë në zonë Freskut porositi rrahjen barbare të një 26-vjeçari që u dhunua me sende të forta dhe çekiç.

Pas kësaj ngjarje u shpall në kërkim Huka, ndërsa u arrestua dhunuesi.

