Garanci të ngjashme me ato të NATO-s dhe një forcë shumëkombëshe evropiane. Oferta e SHBA-së për Kievin në Samitin e Berlinit

Berlin- Për herë të parë që nga viti 2022, thotë Kancelari Merz, një armëpushim është i mundur. Por për herë të parë, "ajo që Shtetet e Bashkuara kanë vënë në tryezë këtu në Berlin, si materialisht ashtu edhe ligjërisht, është e rëndësishme". Konkretisht, garancitë e NATO-s në stilin e Nenit 5, një angazhim ushtarak i SHBA-së përkrah Ukrainës – siç kërkohet nga Evropa – këtë herë është shkruar bardh e zi në marrëveshje.
Amerika vështirë se mund të tërhiqet nga ky angazhim, të cilin Steve Witkoff dhe Jared Kushner e bënë në emër të Donald Trump. Në fakt, nga Shtëpia e Bardhë, Trump deklaroi: "Ne jemi "më afër një marrëveshjeje paqeje se kurrë më parë", "kemi pasur biseda të shumta me Presidentin Putin" dhe "jemi shumë afër" paqes. Për evropianët, këto garanci nga Berlini sugjerojnë, për herë të parë, një prani ushtarake në Ukrainë.
Një ditë e gjysmë negociatash. Një darkë mes udhëheqësve. Dhe optimizmi i vullnetit. Është ora 17:30 kur Volodymyr Zelensky dhe Friedrich Merz shfaqen krah për krah në zyrën e kancelarit. Ata mezi buzëqeshin; janë të përqendruar dhe rëndësia e një rasti të madh është e dukshme. Steve Witkoff dhe Jared Kushner, në një telefonatë me gazetarët amerikanë, deklaruan se "ka marrëveshje për 90% të çështjeve".
Ajo që mbetet jashtë marrëveshjes shpjegohet lehtësisht. Territoret. Dhe ajo zonë e Donbasit, nga e cila amerikanët po kërkojnë që ukrainasit të tërhiqen, për të krijuar një "zonë të lirë ekonomike" të demilitarizuar. Vetë Zelensky e pranon këtë: "Ka qëndrime të ndryshme, do të jem plotësisht i sinqertë për këtë." E vetmja mënyrë për të kapërcyer këtë pengesë, siç thotë Merz, është "të lihet populli ukrainas të vendosë ", domethënë me një referendum, duke ia deleguar përkufizimin e territoreve dy presidentëve, Trump dhe Zelensky.
Në të njëjtin kat, ku një pemë e madhe Krishtlindjesh është zbukuruar me stoli që shkëlqejnë, pas dy dritareve të mëdha, kamerierët kanë përgatitur trembëdhjetë tavolinat për darkën e mbrëmjes që nga pasditja.
Në secilën tavolinë është një flamur, ai ukrainas në qendër. Është këtu, ndërsa gazetarët nxirren me turmë nga kancelaria, që hyjnë trembëdhjetë delegacionet, me trembëdhjetë udhëheqësit. Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Mette Frederiksen, Donald Tusk, Ulf Kristersson, Dick Schoof dhe Jonas Gahr Støre që përfaqësojnë Evropën, Ursula von der Leyen, António Costa dhe Mark Rutte të NATO-s. Në këtë darkë të përgatitur nga Merz – nga e cila do të rrjedhë shumë pak, gazetarëve iu ndalua madje të fotografonin dhomën bosh – ajo që kanë diskutuar negociatorët më në fund ndahet me Vullnetarët, me udhëheqësit e vendeve.
Një njoftim për shtyp i lëshuar ndërsa darka ishte duke u zhvilluar i shpjegoi këto "garanci materiale dhe ligjore" në më shumë detaje.
Ai parashikon "mbështetje të qëndrueshme dhe domethënëse për Ukrainën në ndërtimin e forcave të saj të armatosura"; "krijimin e një ‘force shumëkombëshe për Ukrainën’ të udhëhequr nga Evropa, e përbërë nga kontribute nga vendet e gatshme brenda Koalicionit të të Gatshmëve dhe e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara". Lidhur me territoret, thuhet se do të ketë "një mekanizëm monitorimi dhe verifikimi të armëpushimit të udhëhequr nga SHBA-ja , me pjesëmarrje ndërkombëtare"; dhe së fundmi, "një angazhim ligjërisht të detyrueshëm, në varësi të procedurave kombëtare, për të marrë masa për të rivendosur paqen dhe sigurinë në rast të një sulmi të armatosur në të ardhmen" (që do të ishte formulimi i Nenit 5).
Amerikanët, përsëri nëpërmjet Witkoff dhe Kushner, e bëjnë të qartë se oferta "nuk është përgjithmonë". Megjithatë, ata njoftojnë gjithashtu një raund të ri negociatash, ndoshta edhe me rusët, në Miami. Me një gjuhë të shkëlqyer ligjore, dokumenti përfundimtar thotë se "asgjë nuk është vendosur derisa të vendoset gjithçka". Asnjë sinjal pozitiv nuk ka ardhur nga rusët gjatë gjithë kësaj kohe. Megjithatë, kjo është një ofertë e vërtetë për një armëpushim – një ofertë që më në fund do t’u lejojë të dyja palëve të takohen. Merz gjithashtu u bën thirrje rusëve: pranoni një armëpushim të paktën për Krishtlindje./Corriere della Sera
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd