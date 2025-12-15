Berisha: Rama e mbajti të fshehtë mbi 20 ditë kontrollin e BKH në Kryeministri

Berisha deklaroi se Rama për rastin e Ballukut, mori garanci, ndërkohë që Kushtetuesja foli në favor të saj.
TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha pas daljes nga SPAK, komentoi deklaratat e kryeministrit Edi Rama për hetuesit e BKH-së. Duke folur për gazetarët, Berisha deklaroi se Rama për rastin e Ballukut, mori garanci, ndërkohë që Kushtetuesja foli në favor të saj. Kryedemokrati tha ndër të tjera se kishte mbajtur të fshehtë mbi 20 ditë shkuarjen e agjentëve të BKH në Kryeministri me patllake.
“Me patllake dërrase, më patllake të vërteta nuk do kenë se na e tmerruan kryeministrin. Kishte mbajtur të fshehtë mbi 20 ditë shkuarjen e agjentëve të BKH në Kryeministri me patllake. Rama i tmerruar e mbajti të fshehtë dhe e nxoro të nesërmen e vendimit antikushtetueses. Kjo i dha zemër Ramës. Pas vendimit të GJK mbyllet cdo mundësi të hetohen ministra. Ai mori garanci për këtë. Nëse nuk ka pezullim, imunitetin dhe arrestimin nuk e lejon kurrë. Ajo masë që u kishte ngel në duar Prokurorisë, ishte pezullimi në rastin e ministrave dhe këtë pasi parti GJK deri në tjegulla e bllokoi. Një akt si ky nuk ka ndodhur”, tha ai.
