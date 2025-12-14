Dortmundi nuk ia del ndaj Freiburg

Barazim 1-1 mes Freiburg dhe Dortmund, në përballjen e Bundesligës. Verdhezinjtë shënuan në pjesën e parë, me anë të Bensaibinit. Në fillimin e pjesës së dytë, gjërat u komplikuan për të besuarit e Kovacs, pas daljes me karton të kuq të Bellingham.
Në superioritet numerik, vendasit e Freiburg bënë gjithçka për të barazuar dhe ishte Holer, që me një goditje të bukur, dërgoi topin në rrjetë.
Dortmund renditet në vendin e 3-të me 29 pikë. Freiburg është në vendin e nëntë.
