Pritën të takonin Messin, por ai u ndalua nga sigurimi, tifozët e zemëruar qëllojnë me karrige dhe shishe

INDI – Tensione në turneun e Lionel Messit në Kolkata, tifozët reagojnë pas daljes fare të shkurtër në stadium
Një vizitë promovuese e Lionel Messit në Indi u shoqërua me tensione, pasi tifozë të zemëruar reaguan në stadiumin Salt Lake të Kalkutës, pas një paraqitjeje shumë të shkurtër të yllit të futbollit.
Mijëra tifozë kishin paguar deri në 12 mijë rupi indiane (rreth 135 euro) për të parë nga afër sulmuesin argjentinas dhe lojtarin e Inter Miami, por mbetën të zhgënjyer kur Messi doli vetëm për të ecur në fushë dhe u rrethua menjëherë nga zyrtarë dhe persona të njohur publikë. Pas rreth 20 minutash, ai u largua nga stadiumi nën masa të rrepta sigurie.
Pas largimit të tij, një pjesë e turmës reagoi ashpër. Sipas raportimeve, disa tifozë hynë në fushë, grisën banderola, dëmtuan struktura të përkohshme dhe hodhën karrige plastike dhe shishe uji drejt fushës, duke shkaktuar kaos të përkohshëm.
Kryeministrja e Bengalit Perëndimor, Mamata Banerjee, reagoi duke u shprehur “thellësisht e shqetësuar dhe e tronditur” nga ngjarjet. Ajo njoftoi ngritjen e një komiteti hetimor dhe i kërkoi falje publike Lionel Messit dhe dashamirësve të sportit.
“Komiteti do të kryejë një hetim të detajuar mbi incidentin, do të përcaktojë përgjegjësitë dhe do të rekomandojë masa për të parandaluar ngjarje të tilla në të ardhmen”, shkroi Banerjee në platformën X.
Messi ndodhet në Indi në kuadër të turneut të tij promovues “GOAT – më i madhi i të gjitha kohërave”, një seri aktivitetesh të planifikuara në Kolkata, Hyderabad, Mumbai dhe Delhi. Turneu nisi me prezantimin e një statuje 21 metra të lartë të Messit në Kolkata, e ndërtuar gjatë 27 ditëve nga një ekip prej 45 personash.
Për shkak të shqetësimeve të sigurisë, Messi u shfaq fillimisht virtualisht, ndërsa mijëra tifozë udhëtuan drejt stadiumit me shpresën për ta parë nga afër. Ata këndonin, blinin fanella dhe mbanin shirita koke me mbishkrimin “E dua Messin”.
Sipas BBC, Messi përshëndeti tifozët në fillim të paraqitjes, por ndërprerja e papritur e aktivitetit dhe mungesa e një ndeshjeje të premtuar miqësore shkaktuan zhgënjim dhe reagime të forta nga një pjesë e publikut.
Kolkata, kryeqyteti i Bengalit Perëndimor, ka një traditë të fortë futbolli në një vend ku sporti dominues është kriketi. Në orët e para të së shtunës, mijëra persona u mblodhën gjithashtu jashtë hotelit ku qëndronte Messi, në përpjekje për ta parë nga afër.
