Deschamps njofton largimin e tij nga drejtimi i stolit të Francës!

FRANCE – Didier Deschamps njofton tërheqjen e tij nga Franca! Trajneri i “Bleus” shpjegon se Kupa e Botës 2026 do të jetë e fundit e tij si trajner i Francës.
Gjatë Asamblesë së Federatës Franceze të Futbollit, Didier Deschamps, trajneri i Francës që nga viti 2012, bëri një vlerësim të përvojës së tij në krye të “Bluve” dhe zyrtarizoi një vendim të pritur: ai do të largohet nga stoli në fund të Kupës së Botës 2026 në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Njoftimi u bë në stilin e zakonshëm të drejtpërdrejtë dhe të matur të trajnerit, i shoqëruar me ironi dhe një referencë të fortë ndaj vlerave themelore të futbollit francez.
E ardhmja president i mundshëm i FFF-së? – "Nuk kam ambicie presidenciale; nuk është pjesë e planeve të mia të ardhshme. Gjithmonë ndihem i ri dhe shikoj drejt të tashmes dhe të ardhmes."
Objektivi i Kampionatit Botëror 2026 – "Objektivi është gjithmonë më i miri. Nuk fitojmë gjithmonë, por punojmë shumë. Mund të mbështeteni tek unë."
Roli i futbollit amator – "Futbolli profesionist po kalon kohë të vështira, veçanërisht ekonomikisht. Themeli ynë i fortë mbetet futbolli amator. Futbolli francez ka nevojë për ju."
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd