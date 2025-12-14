Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Deschamps njofton largimin e tij nga drejtimi i stolit të Francës!
Transmetuar më 14-12-2025, 11:31

FRANCE – Didier Deschamps njofton tërheqjen e tij nga Franca! Trajneri i “Bleus” shpjegon se Kupa e Botës 2026 do të jetë e fundit e tij si trajner i Francës.

Gjatë Asamblesë së Federatës Franceze të Futbollit, Didier Deschamps, trajneri i Francës që nga viti 2012, bëri një vlerësim të përvojës së tij në krye të “Bluve” dhe zyrtarizoi një vendim të pritur: ai do të largohet nga stoli në fund të Kupës së Botës 2026 në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.

Njoftimi u bë në stilin e zakonshëm të drejtpërdrejtë dhe të matur të trajnerit, i shoqëruar me ironi dhe një referencë të fortë ndaj vlerave themelore të futbollit francez.

E ardhmja president i mundshëm i FFF-së? – "Nuk kam ambicie presidenciale; nuk është pjesë e planeve të mia të ardhshme. Gjithmonë ndihem i ri dhe shikoj drejt të tashmes dhe të ardhmes."

Objektivi i Kampionatit Botëror 2026 – "Objektivi është gjithmonë më i miri. Nuk fitojmë gjithmonë, por punojmë shumë. Mund të mbështeteni tek unë."

Roli i futbollit amator – "Futbolli profesionist po kalon kohë të vështira, veçanërisht ekonomikisht. Themeli ynë i fortë mbetet futbolli amator. Futbolli francez ka nevojë për ju."

