‘Maskohen me akuzën shpërdorim detyre, bëjnë dhe Big Brother’, Rama godet Dumanin dhe paralajmëron Brahon

SPAK zgjodhi drejtuesin e ri, Rama reagon për largimin e Dumanit dhe emërimin e Brahos
TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka komentuar zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK, Klodian Braho, duke shprehur njëherazi vlerësime për mandatin e përfunduar të Altin Dumanit dhe kritika të drejtpërdrejta për mënyrën se si, sipas tij, është ushtruar ndjekja penale në disa raste.
Në një deklaratë publike, Rama tha se gjatë drejtimit të Dumanit, SPAK arriti të konsolidohej si institucion dhe të shndërrohej në një realitet funksional të Reformës në Drejtësi. Megjithatë, ai ngriti edhe shqetësime për praktika që, sipas tij, cenojnë thelbin e luftës kundër korrupsionit.
Kryeministri u shpreh kritik ndaj përdorimit të shpeshtë të akuzës së “shpërdorimit të detyrës”, duke deklaruar se kjo vepër penale po përdoret si “thes i madh statistikash”, për të maskuar mungesën e goditjes së rasteve të rënda të korrupsionit. Rama theksoi se ky shqetësim nuk është vetëm shqiptar, por është reflektuar së fundmi edhe në një direktivë të Bashkimit Europian.
Po ashtu, ai kritikoi publikimin në media të përgjimeve dhe materialeve nga dosjet hetimore, duke e krahasuar këtë praktikë me një “Big Brother” mediatik, që sipas tij zhvillohet në shkelje të ligjit dhe në kundërshtim me standardet europiane për hetimet penale.
Duke iu referuar drejtuesit të ri të SPAK, Klodian Braho, Rama deklaroi se pret që në tre vitet e fundit të ciklit nëntëvjeçar të institucionit, të ketë një rritje të profesionalizmit dhe një fokus më të qartë te lufta reale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Kryeministri shtoi se suksesi i SPAK-ut nuk duhet të matet me lojëra mediatike apo shifra, por me rezultate konkrete dhe hetime të qëndrueshme ligjërisht, duke paralajmëruar se pavarësia e drejtësisë duhet të shoqërohet me përgjegjësi dhe respektim të kornizës ligjore.
E plotë/ Drejtuesi i ri i SPAK
Këtë javë SPAK-u zgjodhi drejtuesin e ri, i cili do të pasojë Altin Dumanin, kryeprokurorin që e ngriti institucionin në një nivel tjeter, duke e kthyer, falë forcës së shembullit të tij në radhe të parë, në një fakt konkret, historik, do të thoja pa ekzagjerim, atë që dukej një parrullë e parealizueshme, kur unë e përsërisja gjatë kohës së betejës për të kaluar reformën në drejtësi dhe më pas në rrugën e implementimit të saj, një drejtësi që nuk sheh majtas e djathtas, po vetëm drejt.
Për këtë i përcjell edhe njëherë Altin Dumanit shprehjen e respektit tim, si edhe i uroj çdo të mirë në vijim.
Ndërkohë që, kryeprokurorit të ri Klodian Braho, i uroj ta çojë SPAK-un në këtë trevjeçar të fundit të ciklit nëntëvjeçar, në një nivel tjetër për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar, e sidomos në luftën kundër korrupsionit, e cila nuk mund të konsiderohet e përmbushur plotësisht me sukses, nga ana e atij institucioni, nëse maskohet me statistika të nxjerra nga “thesi i madh” siç quhet neni i mjegullt i shpërdorimit të detyrës – për të cilin sapo ka dalë edhe një direktive e re e BE-se – pikërisht për të reflektuar mbi shqetësime që nuk janë vetëm tonat apo me lojra mediatike te llojit Big Brother, me transkripte telefonash te nxjerra në shkelje të ligjit nga dosjet hetimore, për të cilat po ashtu BE-ja ka korniza shumë strikte ligjore.
Kam shumë besim se eksperienca e gjashtë viteve, arritjet e padiskutueshme, si edhe mundësisht modestia e domosdoshme për të parë me sy vetëkritik punën e deritanishme, mund ta çojnë SPAK-un në nivelin ku duhet të jetë tre vjet nga sot.
