Operacion i gjerë kundër ndotjes në Elbasan – masa ndaj drejtuesve, punonjësve dhe aksionerëve të dy subjekteve

ELBASAN – Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Elbasan dhe nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, finalizoi operacionin policor të koduar “Metalurgjiku”, pas një hetimi disamujor të ndjekur me metoda speciale, për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive të paligjshme që dëmtojnë mjedisin.
Si rezultat i operacionit, u morën masa ndaj 16 shtetasve, nga të cilët 9 shtetas të huaj, me role drejtuese, teknike dhe operacionale në dy subjekte tregtare që ushtronin aktivitet në zonën e ish-Metalurgjikut, Bradashesh, Elbasan.
Konkretisht, u vunë në pranga:
Juncheol Chung, 64 vjeç, shtetas korean, administrator
Eglis Flaga, 48 vjeç, banues në Elbasan, administrator
Besnik Abdiaj, 62 vjeç, banues në Elbasan, drejtor prodhimi
Elton Beqi, 48 vjeç, banues në Elbasan, drejtor prodhimi
Elton Bejkolli, 51 vjeç, banues në Elbasan, inxhinier/drejtues teknik
Aaditiya Raj, 31 vjeç, shtetas indian, inxhinier/drejtues teknik
Rahul Pal, 24 vjeç, shtetas indian
Styend Pal, 27 vjeç, shtetas indian
Dheeraj Kumar, 32 vjeç, shtetas indian
Rajesh Yadav, 38 vjeç, shtetas indian
Munna Singh, 43 vjeç, shtetas indian
Rahul Pal, 24 vjeç, shtetas indian
Prakash Kadel, 32 vjeç, shtetas nepalez
Jakup Karaj, 63 vjeç, banues në Elbasan
Dorjan Xhufka, 45 vjeç, banues në Elbasan
të cilët ushtronin funksione si përgjegjës turni, operatorë furre dhe punëtorë.
Gjithashtu, u mor masë edhe ndaj Ismail Dybeli, 60 vjeç, shefi i Sektorit të Mjedisit në Bashkinë Elbasan, për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Falsifikimi i dokumenteve”.
Paralelisht, u shpallën në kërkim dhe u referuan materialet procedurale për:
B. Z., 43 vjeç
D. K., 54 vjeç
F. M., 55 vjeç
Gj. B., 48 vjeç
A. Sh., 72 vjeç
S. O., 67 vjeç
I. L., 53 vjeç
A. K., 38 vjeç
aksionerë të subjekteve tregtare, për veprat penale “Ndotja e ajrit, ujërave dhe e tokës”, “Fshehja e të ardhurave”, “Punësimi i paligjshëm” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, kryer në bashkëpunim. Punohet për kapjen e tyre.
Nga hetimet intensive dhe inspektimet e kryera në bashkëpunim me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, rezultoi se dy subjekte juridike ushtronin aktivitet të paligjshëm në përpunimin e mbetjeve dhe prodhimin e ferrokromit, duke shkelur legjislacionin mjedisor dhe duke ndotur ajrin, ujërat dhe tokën, si dhe duke mos respektuar rregullat për menaxhimin e integruar të mbetjeve, përfshirë përpunimin e mbetjeve të baterive.
Për këto shkelje, ndaj dy subjekteve juridike u procedua penalisht bazuar në ligjin nr. 9754, datë 14.06.2007, “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë”.
Gjithashtu, gjatë inspektimeve u vendosën edhe masa administrative, përkatësisht 3.000.000 lekë për njërin subjekt dhe 10.000.000 lekë për subjektin tjetër, si dhe pezullimi i aktivitetit të të dy subjekteve deri në përmbushjen e plotë të kërkesave ligjore.
Gjatë operacionit u sekuestruan telefona celularë dhe pajisje DVR, si prova materiale.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
