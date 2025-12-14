Dëmtohet Berat Gjimshiti, ende pa diagnozë zyrtare. Palladino: “më pëlqeu fryma e ekipit”

Itali – 14 dhjetor 2025
Atalanta ka marrë një fitore të rëndësishme 2-1 ndaj Cagliarit, por suksesi është shoqëruar me shqetësime për gjendjen fizike të mbrojtësit shqiptar Berat Gjimshiti, i cili u detyrua të ndalet dhe mbetet ende pa një diagnozë të qartë.
Pas ndeshjes, trajneri i Atalantës, Raffaele Palladino, u shfaq i kënaqur me paraqitjen e skuadrës, duke vlerësuar veçanërisht reagimin pas momentit të vështirë.
“Ishte një ndeshje e komplikuar kundër një skuadre të fortë. Cagliari ka lojtarë të shpejtë dhe të rrezikshëm në kundërsulm. Në pjesën e parë luajtëm shumë mirë dhe pa rreziqe, por na vjen keq që nuk e mbyllëm ndeshjen më herët,” deklaroi Palladino.
Trajneri pranoi se rënia fizike në pjesën e dytë lidhet me ngarkesën e lartë të ndeshjeve, por theksoi karakterin e skuadrës pas golit të barazimit.
“Ajo që më pëlqeu më shumë ishte dëshira për të fituar. Pas barazimit, skuadra reagoi me personalitet. Kjo frymë është thelbësore për të krijuar entuziazëm në Bergamo,” u shpreh ai.
Në fokus ishte edhe situata e Gjimshitit, për të cilin Palladino tha se do të priten vlerësimet mjekësore.
“Nuk do të kemi Lookman dhe Kossounou për shkak të Kupës së Kombeve të Afrikës dhe tani duhet të kuptojmë se çfarë ka ndodhur me Gjimshitin. Do të duhet të gjejmë zgjidhje, por kemi një javë për të punuar,” tha trajneri.
Palladino vlerësoi gjithashtu sakrificën e Gianluca Scamaccës, i cili luajti pavarësisht temperaturës së lartë.
“Ai kishte 38 gradë temperaturë, por donte me çdo kusht ta ndihmonte ekipin. Ishte shumë i mirë,” përfundoi trajneri i Atalantës.
Gjendja e Berat Gjimshitit pritet të sqarohet në orët apo ditët në vijim, ndërsa tifozët shpresojnë që dëmtimi të mos jetë serioz.
