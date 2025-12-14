Kalendari historik, si sot më 14 dhjetor

Ja kalendari historik botëror për sot, e diel, 14 dhjetor 2025
📅 Si sot, më 14 dhjetor në histori
1287 – Një stuhi shkatërrimtare godet brigjet e Holandës dhe Gjermanisë veriore, duke shkaktuar përmbytje masive dhe mijëra viktima. Kjo ngjarje njihet si një nga fatkeqësitë natyrore më të rënda në Evropën mesjetare.
1799 – Vdes George Washington, presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një nga figurat themeluese të shtetit amerikan.
1819 – Alabama bëhet shteti i 22-të i SHBA-së, duke forcuar zgjerimin territorial të vendit drejt jugut.
1900 – Fizikani gjerman Max Planck prezanton teorinë kuantike, duke hapur rrugën për një revolucion në fizikën moderne dhe shkencën bashkëkohore.
1911 – Ekspedita norvegjeze e udhëhequr nga Roald Amundsen arrin për herë të parë Polin e Jugut, një moment historik në eksplorimin polar.
1939 – Bashkimi Sovjetik përjashtohet nga Lidhja e Kombeve për shkak të pushtimit të Finlandës gjatë Luftës së Dimrit.
1955 – Në Shqipëri hapet Universiteti Shtetëror i Tiranës (sot Universiteti i Tiranës), institucioni i parë i arsimit të lartë në vend.
1989 – Në Çekosllovaki, shkrimtari dhe disidenti Václav Havel zgjidhet president, pas Revolucionit të Kadifenjtë dhe rrëzimit të regjimit komunist.
2012 – Një sulm tragjik ndodh në një shkollë fillore në Newtown, Connecticut (SHBA), duke tronditur opinionin publik dhe duke rihapur debatin global mbi sigurinë dhe armët e zjarrit. /noa.al
