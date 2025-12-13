Vriten 2 trupa amerikane dhe një civil në një pritë nga ISIS në Siri, Trump paralajmëron hakmarrje: Ky ishte sulm kundër SHBA-së

Uashington / Damask – 13 dhjetor 2025
Trump u zotua për “hakmarrje serioze” pasi një pritë e ISIS-it në Siri vrau dy trupa amerikane dhe një civil, viktimat e para që nga rrëzimi i Assadit. Tre persona u plagosën në sulm, të cilin presidenti sirian al-Sharaa e dënoi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të shtunën se “do të ketë hakmarrje shumë serioze”, pasi dy anëtarë të shërbimit amerikan dhe një civil amerikan u vranë në një sulm në Siri, për të cilin Uashingtoni fajëson grupin Shteti Islamik.
“Kjo ishte një sulm i ISIS-it kundër SHBA-së dhe Sirisë, në një pjesë shumë të rrezikshme të Sirisë që ata nuk e kontrollojnë plotësisht,” tha ai në një postim në rrjetet sociale.
Trump u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se presidenti i Sirisë, Ahmed al-Sharaa, ishte “i shkatërruar nga ajo që ndodhi”, dhe theksoi se Siria po lufton përkrah trupave amerikane. Trump, në postimin e tij, vuri në dukje gjithashtu se al-Sharaa ishte “jashtëzakonisht i zemëruar dhe i tronditur nga ky sulm”.
Komanda Qendrore e SHBA-së tha se tre anëtarë shërbimi u plagosën të shtunën në një pritë nga një anëtar i vetëm i IS-it në Siri qendrore. Ushtria amerikane tha se sulmuesi u vra.
Sulmi ndaj trupave amerikane në Siri ishte i pari me viktima që nga rënia e presidentit Bashar Assad një vit më parë.
Zëdhënësi kryesor i Pentagonit, Sean Parnell, tha se civili i vrarë ishte një përkthyes amerikan dhe se sulmi kishte në shënjestër ushtarë të përfshirë në operacionet e vazhdueshme kundër terrorizmit në rajon.
Autoritetet siriane po hetojnë sulmuesin
Të shtënat ndodhën pranë Palmirës historike, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve SANA, e cila më herët tha se dy anëtarë të forcave të sigurisë siriane dhe disa ushtarakë amerikanë ishin plagosur. Të plagosurit u transportuan me helikopter në një garnizon pranë kufirit me Irakun dhe Jordaninë.
Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut, me seli në Britani, tha se sulmuesi ishte anëtar i forcave të sigurisë siriane. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Sirisë, Nour al-Din al-Baba, tha se një sulmues i lidhur me IS-in hapi zjarr në portën e një posti ushtarak. Ai shtoi se autoritetet siriane po hetojnë nëse sulmuesi ishte anëtar i IS-it apo vetëm mbante ideologjinë e tij ekstremiste, duke mohuar raportimet që sugjeronin se sulmuesi ishte anëtar i forcave të sigurisë.
“SHBA do t’ju vrasë pa mëshirë”
Ndërkohë, Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, postoi në X:
“Le të dihet: nëse synoni amerikanët — kudo në botë — do ta kaloni pjesën tjetër të jetës suaj të shkurtër e plot ankth duke e ditur se Shtetet e Bashkuara do t’ju ndjekin, do t’ju gjejnë dhe do t’ju vrasin pa mëshirë.”
SHBA-ja ende ka qindra trupa të dislokuara në Sirinë lindore si pjesë e një koalicioni që lufton IS-in. Uashingtoni nuk kishte marrëdhënie diplomatike me Sirinë gjatë Assadit, por lidhjet janë përmirësuar që nga ardhja në pushtet e Al-Sharaa-s. Al-Sharaa bëri gjithashtu një vizitë historike në Uashington muajin e kaluar, ku zhvilloi bisedime me Trump, duke shënuar vizitën e parë në Shtëpinë e Bardhë të një kreu shteti sirian që nga pavarësia e Sirisë nga Franca në vitin 1946.
