Punëtori bie nga lartësia dhe humb jetën gjatë riparimit të shkollës, arrestohet administratori i firmës në Elbasan
13-12-2025, 11:08

Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan njofton se specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan kanë arrestuar në flagrancë shtetasin M. S., 33 vjeç, administrator dhe drejtues teknik i punimeve, për veprën penale “Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë”.

Arrestimi u krye pas një ngjarjeje të ndodhur gjatë punimeve për rikonstruksionin e një objekti shkollor në fshatin Polis. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se punonjësi Sh. M., 57 vjeç, ka rënë nga lartësia gjatë kryerjes së detyrës dhe, si pasojë, ka humbur jetën.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme ligjore.

