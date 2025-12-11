Edi Rama përballë opozitës, interpelancë në maratonën e Parlamentit

Seancë maratonë sot në Kuvend: nga debati për ODIHR-in, te interpelancat dhe paketa e gjerë ligjore. LISTA E PLOTË
Kuvendi pritet të zhvillojë sot një seancë plenare të gjatë dhe të ngarkuar, për shkak të mocionit me debat mbi gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e raportit të OSBE/ODIHR për zgjedhjet e 11 majit. Opozita vijon të mos i njohë këto zgjedhje, duke i cilësuar si të manipuluara, ndërsa mocioni konsiderohet nga ajo si një çështje thelbësore që lidhet me legjitimitetin e procesit elektoral. Për këtë arsye, diskutimet pritet të jenë të gjata dhe të shoqëruara me tensione.
Ngarkesa e seancës rritet edhe për shkak të rendit të ditës, ku përveç mocionit janë parashikuar dy interpelanca: një me ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, kërkuar nga deputetja Ina Zhupa, dhe një tjetër me Kryeministrin Edi Rama, kërkuar nga deputeti Agron Shehaj.
Paketa ligjore e ditës: fiskale, ekonomike dhe administrative
Rendi i ditës përfshin një sërë projektligjesh me impakt të gjerë në sistemin fiskal dhe ekonomik të vendit. Deputetët do të shqyrtojnë:
ndryshimet në procedurat tatimore,
ndryshimet në ligjin për TVSH-në,
ligjin për tatimin mbi të ardhurat,
sistemin e taksave vendore,
faturimin elektronik.
Këto nisma shoqërohen me diskutime nen për nen dhe votime në tërësi.
Në qendër të vëmendjes është edhe projektligji për marrëveshjen e paqes fiskale, nisma për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme dhe fshirjen apo shuarjen e detyrimeve tatimore, të cilat pritet të ngjallin debat të gjerë për shkak të ndikimit të tyre në administratën tatimore, bizneset dhe të ardhurat buxhetore.
Buxheti 2026: pika më e nxehtë e ditës
Një nga momentet më të rëndësishme të seancës është shqyrtimi dhe votimi i buxhetit të vitit 2026. Ashtu si çdo vit, projektbuxheti pritet të sjellë debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës, sidomos për prioritetet ekonomike dhe sociale të qeverisë.
PPP-të dhe nismat e tjera me rëndësi strategjike
Deputetët do të shqyrtojnë edhe projektligjin “Për koncesionet dhe partneritetin publik-privat (PPP)”. Nisma është shoqëruar me konsultime të gjera dhe raportime nga komisionet parlamentare, duke qenë një fushë që kërkon transparencë të lartë dhe mbikëqyrje të rreptë.
Më tej, rendi i ditës përfshin:
projektligjin për gjuetinë,
ndryshimet në ligjin për ndryshimet klimatike,
amendimet për regjistrimin e OJF-ve,
projektvendimin për zgjedhjen e Avokatit të Popullit, që kërkon shumicë të cilësuar prej 3/5.
Diskutimet përfundimtare
Në përmbyllje të seancës, sipas rregullores, deputetët do të kenë mundësinë të zhvillojnë diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.
—
RENDI I DITËS – SEANCA PLENARE 11.12.2025, ORA 10:00
(Zbardhje e plotë e dokumentit të Kuvendit të Shqipërisë)
1. Miratimi i procesverbaleve të seancave plenare të datave 2.12.2025 dhe 4.12.2025.
(Neni 44, pika 2, i Rregullores së Kuvendit)
2. Njoftime.
(Neni 44, pika 3, i Rregullores së Kuvendit)
3. Interpelancë me ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, z. Blendi Gonxhja, kërkuar nga deputetja Ina Zhupa.
(Neni 80 i Kushtetutës, neni 96 i Rregullores së Kuvendit)
4. Interpelancë me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, z. Edi Rama, kërkuar nga deputeti Agron Shehaj.
(Neni 80 i Kushtetutës, neni 96 i Rregullores së Kuvendit)
5. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, ‘Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar.”
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Shprehet nismëtari Shprehet relatori Koha e votimit nen për nen dhe në tërësi
6. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 92/2014, ‘Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë’.”
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Shprehet nismëtari Shprehet relatori Koha e votimit nen për nen dhe në tërësi
7. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 29, datë 30.3.2023, ‘Për tatimin mbi të ardhurat’.”
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Shprehet nismëtari Shprehet relatori Koha e votimit nen për nen dhe në tërësi
8. Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, ‘Për sistemin e taksave vendore’, të ndryshuar.”
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Shprehet nismëtari Shprehet relatori Koha e votimit nen për nen dhe në tërësi
9. Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 87/2019, ‘Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit’, të ndryshuar.”
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Shprehet nismëtari Shprehet relatori Koha e votimit nen për nen dhe në tërësi
10. Projektligji “Për marrëveshjen e paqes fiskale”.
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Shprehet nismëtari Shprehet relatori Koha e votimit nen për nen dhe në tërësi
11. Projektligji “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”.
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Shprehet nismëtari Shprehet relatori Koha e votimit nen për nen dhe në tërësi
12. Projektligji “Për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore e të detyrimeve të pagueshme në doganë”.
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Shprehet nismëtari Shprehet relatori Koha e votimit nen për nen dhe në tërësi
13. Projektligji “Për buxhetin e vitit 2026”.
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Shprehet nismëtari Shprehet relatori Koha e votimit nen për nen dhe në tërësi
14. Projektligji “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”.
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Pyetje Shprehet nismëtari Shprehet Komisioni përgjegjës për Ekonominë, Punësimin dhe Financat Dhënie mendimi nga komisionet e tjera Diskutime Koha e votimit
15. Projektligji “Për gjuetinë”.
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Pyetje Shprehet nismëtari Shprehen komisionet përgjegjëse dhe ato dhënëse të mendimit Diskutime Koha e votimit
16. Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 155/2020, ‘Për ndryshimet klimatike’.”
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Pyetje Shprehet nismëtari Komentet e komisioneve Diskutime Koha e votimit
17. Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 80/2021, ‘Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse’, të ndryshuar.”
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Pyetje Shprehet nismëtari Shprehen komisionet Diskutime Koha e votimit
18. Projektvendimi “Për zgjedhjen e Avokatit të Popullit”.
Miratimi: shumicë e cilësuar 3/5. Koha e votimit
19. Projektvendimi “Për një ndryshim në vendimin nr. 104/2025 ‘Për ngritjen e Nënkomisionit për Auditimin e Sektorit Publik’.”
Miratimi: shumicë e thjeshtë. Koha e votimit
—
20. Mocion me debat për gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e raportit final të OSBE-ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025.
Minutazhi i debatit:
Partia Socialiste – 89 minuta
Partia Demokratike – 38 minuta
Aleanca për Ndryshim – 8 minuta
Partia e Lirisë – 8 minuta
Deputetët jashtë grupeve – 8 minuta
—
21. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.
– Çdo deputet: deri 5 minuta – Në emër të grupit parlamentar: deri 8 minuta – Koha totale: maksimumi 60 minuta
